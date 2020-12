Spur "konkretisiert sich": Ist das der neue Schalke-Coach?

imago sportfotodienst

Heuert Christian Gross beim FC Schalke 04 an?

Die Suche nach einem Trainer, der den historischen Absturz des FC Schalke 04 im neuen Jahr endlich stoppen soll, läuft bei S04 derzeit auf Hochtouren. Eine Lösung könnte sich nun sogar noch vor den Weihnachtsfeiertagen anbahnen.

Christian Gross soll demnach Kandidat auf den Trainerstuhl des FC Schalke 04 sein. Das berichtete die "WAZ" bereits am Freitag. Nun legt die Zeitung nach und enthüllt, die Spur, die zum 66-jährigen Schweizer führt, "konkretisiert sich".

Demnach ist es sogar "sehr gut möglich", dass Sportvorstand Jochen Schneider den Nachfolger von Interimstrainer Huub Stevens noch vor der Weihnachtspause vorstellt. Der neue Coach soll einen Vertrag bis zum Ende der Saison erhalten.

Stevens wird am Dienstagabend (18:30 Uhr) wohl das letzte Mal den Vertreter auf der königblauen Bank geben. Am Montag bestätigte der Niederländer bereits, dass seine Trainerlizenz am 1. Januar auslaufe. Allerdings schloss der Schalker Jahrhunderttrainer nicht völlig aus, noch ein paar Tage dranzuhängen. Ob er die Lizenz noch einmal verlängere sei sein "Geheimnis", so Stevens.

Der FC Schalke 04 hat schon einen Namen im Kopf

Grundsätzlich ist jedoch geplant, das Stevens in Kürze wieder seinen Platz im Aufsichtsrat des FC Schalke einnimmt. Mehr als die ursprünglich geplanten zwei Spiele wird Stevens wohl nur eingesprungen, wenn sich die Suche nach einem Coach verzögert. Schließlich steht am 2. Januar bereits das erste Ligaspiel des neuen Jahres an.

Einiges deutet aber daraufhin, dass die Knappen kurz vor der Einigung mit einem Trainer stehen. Nach der enttäuschenden 0:1-Pleite gegen Arminia Bielefeld erklärte Schneider bereits. Man habe schon einen Namen im Kopf.

Gross würde zumindest dem Profil entsprechen, das Schalke angeblich sucht. Nachdem zuletzt die eher jungen Trainern Domenico Tedesco, David Wagner und Manuel Baum am Ruder waren, soll man sich nun von einem Routinier die nötige Stabilität im Abstiegskampf erhoffen.

Gross trainierte in seiner Karriere bereits mehrere Klubs in der Schweiz, Tottenham, den VfB Stuttgart und zuletzt Al Ahli in Saudi Arabien. Im Mai beendete er seine Laufbahn an der Seitenlinie, verneinte die Möglichkeit einer Rückkehr aber nicht völlig.