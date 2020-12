Verlängerung ausgeschlossen? FC Bayern verliert Top-Talent

Maro Donato via www.imago-images.de

Angelo Stiller (re.) zählt zu den größten Talenten des FC Bayern

Der FC Bayern muss in Zukunft wohl ohne Angelo Stiller planen. Obwohl der Rekordmeister den 19-Jährigen gerne gehalten hätte, werden sich die Wege spätestens im Sommer 2021 trennen.

Wie die "Sport Bild" erfahren haben will, wird Angelo Stiller seinen zum Saisonende auslaufenden Vertrag beim FC Bayern nicht verlängern. Schon vor einigen Wochen soll der Youngster den Klub über seine Entscheidung informiert haben.

Der Grund für den Abschied: Stiller sieht in München offenbar keine Perspektive für seine sportliche Zukunft. Die Transfers von Marc Roca und Tiago Dantas sollen den Mittelfeldspieler in seiner Entscheidung zusätzlich bestärkt haben.

Zwar zählte Stiller in der laufenden Saison schon mehrfach zum Kader der ersten Mannschaft, zu mehr als drei Joker-Einsätzen (2x Champions League, 1x DFB-Pokal) reichte es für ihn aber nicht.

Schon vor einigen Wochen berichteten der "kicker" und "Sport1" von einem nahenden Abschied des 19-Jährigen, der schon in der E-Jugend die Schuhe für den FC Bayern schnürte. Als heißester Abnehmer wird aktuell die TSG Hoffenheim gehandelt.

Kein vorzeitiger Bayern-Abschied

In Sinsheim würde Stiller auf einen alten Bekannten treffen. Schon in der letzten Saison spielte der Youngster in der zweiten Mannschaft der Münchner unter Trainer Sebastian Hoeneß, der im Sommer als Chefcoach in Hoffenheim anheuerte und einen Transfer seines Ex-Schützlings befürworten würde.

Ob sich Stiller der TSG anschließt, steht allerdings noch in den Sternen. Auch aus dem Ausland sollen dem Mittelfeldspieler einige Anfragen vorliegen. Welche Klubs schon Interesse am Noch-Münchner gezeigt haben, ist nicht bekannt. Italienische Medien nannten im Zusammenhang mit einem möglichen Wechsel zuletzt den Zweitligisten FC Empoli.

Zu einem vorzeitigen Stiller-Abschied aus München wird es laut "Bild" übrigens nicht kommen. Das Blatt schreibt, dass sich die Wege erst im Sommer und nicht schon in der kommenden Transferperiode trennen werden.