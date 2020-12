Rummenigge kündigt Zurückhaltung bei Transfers an

Stefan Matzke

Laut Vorstandschef Karl-Heinz Rummenigge wird der FC Bayern München infolge der Corona-Krise in naher Zukunft eher zurückhaltend auf dem Transfermarkt agieren.

"In der Saison 2019/20 sind wir auch durch die großen Erfolge unserer Mannschaft noch mit einem blauen Auge davongekommen. In dieser Saison trifft es den FC Bayern aber mit voller Härte – genauso wie den gesamten Fußball, ja die gesamte Welt. Es gibt keinen Bereich der Gesellschaft, der von Corona verschont wird", sagte Rummenigge in einem Interview mit der "AZ".

Der FC Bayern werde "im nächsten Sommer mit großer Wahrscheinlichkeit nicht die Transfers tätigen können, die vor der Corona-Zeit noch möglich waren", so der Klub-Chef.

Großes Lob zollte Rummenigge einmal mehr Trainer Hansi Flick sowie den derzeit beim deutschen Rekordmeister beschäftigten Profis.

"Der FC Bayern ist 120 Jahre alt. Ich habe zwar nicht alle 120 Jahre miterlebt, aber doch eine recht lange Zeit, fast 45 Jahre. Und ich muss sagen: Diese Mannschaft ist extrem erfolgreich, extrem charakterstark, und sie spielt einen wunderbaren Fußball", so der 65-Jährige. "Ich hoffe, die Helden aus den 1970er Jahren, die von Anfang der 2000er und auch die vom Triple 2013 sind mir nicht böse, wenn ich sage: Die aktuelle Mannschaft spielt einen Fußball, der ohne jeden Zweifel Maßstäbe setzt."

FC Bayern "für die Zukunft gut aufgestellt"

Rummenigge blickte in dem Gespräch zudem voraus auf seinen Abschied als Vorstandsvorsitzender Ende 2021.

"Es war das große Ziel des FC Bayern, für die Zeit nach Uli Hoeneß und mir eine Lösung zu finden. Die ist jetzt gefunden mit Herbert Hainer, Oliver Kahn und Hasan Salihamidzic. Ich denke, dass der Verein damit für die Zukunft gut aufgestellt ist."

Es sei "ein guter Moment, um loszulassen" und an Kahn zu übergeben, sagte Rummenigge. "Es wird positiv weitergehen. Oliver hat auf höchstem Niveau Fußball gespielt und verfügt über ein großes Knowhow. Auch Hasan hat eine sehr gute Entwicklung genommen. Die Herausforderungen werden sicher nicht kleiner, und es wird auch eine große Aufgabe, die Tradition aufrechtzuerhalten, die den FC Bayern immer ausgezeichnet hat."