Grbić erzielt drittes Saisontor für Lorient

Lorient-Torschütze Adrian Grbić

Mit einem Elfmetertor in der Schlussphase sichert ÖFB-Teamstürmer Adrian Grbić dem FC Lorient im Auswärtsspiel bei OSG Nizza einen Punkt.

Adrian Grbić hat am Mittwoch sein drittes Saisontor für den FC Lorient erzielt. Der österreichische Teamspieler sorgte beim Heim-2:2 gegen Nizza in der 83. Minute per Elfmeter für den Endstand.

20 Minuten zuvor war der Stürmer eingewechselt worden. Bei Nizza wurde Flavius Daniliuc in der 74. Minute ausgetauscht.

Lorient et Nice se quittent sur un match nul (2-2).



Mené 2-0 à la pause, Lorient est revenu dans la partie en seconde période avec des buts de Moffi (48') et Grbic (pén, 81').



Les Merlus peuvent nourrir des regrets, après une telle domination après la pause. #OGCNFCL pic.twitter.com/4JitTe0jp8 — FC LORIENT 🐟 (@FCLorient) 23. Dezember 2020

apa