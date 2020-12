Das sind die Baustellen des FC Schalke 04

Moritz Mueller via TEAM2sportphoto

Beim FC Schalke 04 liegen die Nerven blank - hier bricht Benito Raman in Tränen aus

Wo soll man anfangen? Das 3:1 über den SSV Ulm ließ den FC Schalke 04 in das Achtelfinale des DFB-Pokal einziehen. Das war es dann auch mit den positiven Erscheinungen am Ernst-Kuzorra-Weg. Der einst so stolze Malocherklub ist ein einziger Trümmerhaufen – sportlich wie finanziell befindet sich S04 am Abgrund. Die Rettung soll ein erneuter Trainerwechsel bringen. Allein der Glaube fehlt.

Der FC Schalke 04 kann also doch noch gewinnen. Aber auch beim 3:1 gegen den Regionalligisten SSV Ulm taten sich die Königsblauen lange Zeit schwer. Bei vielen Vereinen wäre mit diesem Sieg von einem versöhnlichen Jahresabschluss, gar einer Art Schulterschluss mit den eigenen Anhängern die Rede. Aber nicht auf Schalke.

Die Probleme, die den einstigen Europapokal-Stammgast umspülen, sind zum einen facettenreich und sitzen zum anderen viel zu tief. Doch wie tief sind die Gräben?

Baustellen FC Schalke 04: Querulanten im Team – falscher Kapitän?

Bei einem notorisch aufgeregten Klub wie Schalke braucht es eine ruhige Hand, und zwar von allen Seiten. Inmitten der sportlichen Schieflage tanzten Spieler immer wieder aus der Reihe. Vorderhand das Trio um Nabil Bentaleb, Amine Harit und Vedad Ibisevic. Während Harit begnadigt wurde, hat Bentaleb keine Zukunft mehr. Ibisevic, der in eine Rangelei mit Co-Trainer Naldo verwickelt war, wird zum 1. Januar der Laufpass gegeben.

Derartige Vorfälle erwecken den Eindruck, dass einem Teil des spielenden Personals offenbar noch nicht bewusst ist, in welch existenzbedrohender Lage sich die Schalker momentan befinden. In der Kabine scheint keiner das Wort zu ergreifen. Eine Rolle, in die eigentlich ein Kapitän schlüpfen muss. Doch Omar Mascarell, dessen sportliche Leistung dem Schalker Gesamtbild entspricht, ist offenbar nicht der richtige Mann für jene Aufgaben.

Baustellen FC Schalke 04: Harmloseste Offensive

Wer, ja wer soll auf Schalke überhaupt ein Tor schießen? Das ist eine der Kernfragen, welche das Gelsenkirchener Umfeld in den letzten Wochen umtrieb. Acht Tore in den ersten 13 Spielen sind desaströs, Rückkehrer Mark Uth und Benito Raman sind mit je zwei Treffern die besten Torschützen.

Hoffnungsträger Goncalo Paciencia zog sich eine schwere Knieverletzung zu. Wie lange der Portugiese an der Ausübung seines Berufs gehindert sein wird, ist offen. Ein Umstand, der aufdeckt, dass sich S04 bei der Kaderplanung verzockt hat. Nachdem Ibisevic seinen Spind zum 1. Januar räumen muss, ist Eigengwächs Ahmed Kutucu der einzige nominelle Mittelstürmer, der den Knappen noch zur Verfügung stehen wird.

Und Besserung ist nicht in Sicht. Schalke sind aufgrund der finanziellen Schieflage, die sich inmitten der Corona-Pandemie noch mal verschlimmert hat, bei ausbleibenden Einnahmen auf dem Winter-Transfermarkt die Hände gebunden.

Baustellen FC Schalke 04: Das offene Scheunentor

Auch die Defensivleistungen der Schalker Akteure sind nicht bundesligatauglich. Schon zum Saisonstart holte sich Königsblau bei den Bayern eine 0:8-Packung ab. Im weiteren Verlauf wurde es kaum besser. S04 hat bereits seit 25 Bundesliga-Spielen nicht mehr zu Null gespielt – Negativ-Vereinsrekord: natürlich eingestellt!

Einstige Leistungsträger wie Salif Sané sind völlig von der Rolle. Und auch das sonst so hochgelobte Abwehr-Juwel Ozan Kabak zeigte in dieser Kampagne schon des Öfteren Nerven. Die Kaderplanung im defensiven Segment ist fehlgeschlagen.

Ein nomineller Rechtsverteidiger wurde überhaupt erst auf Druck von Ex-Coach Manuel Baum auf der Zielgeraden des Sommertransferfensters geholt. Die Salzburger Leihgabe Kilian Ludewig wirkte in vielen Auftritten allerdings heillos überfordert.

Baustellen FC Schalke 04: Die Personalie Jochen Schneider

Einer der loderndsten Brandherde ist die Personalie Jochen Schneider. Dem Sportvorstand wird vorgeworfen, viel zu lange an David Wagner, der zu Saisonbeginn an der Seitenlinei stand, festgehalten zu haben. Außerdem wird ihm aus dem Umfeld angeblich eine unausgewogene Kaderplanung attestiert. Immerhin hat Schneider bei Baum erkannt, dass es keine Kehrtwende mehr geben wird und hat diesen nach elf Spielen freigestellt.

Dass Schneider innerhalb von nicht mal zwei Jahren bei den wichtigsten Personal-Entscheidungen im Verein kein gutes Händchen zeigte, ist auch seinen Vorgesetzten nicht entgangen. "Bild" zufolge arbeitet der 50-Jährige derzeit "auf Bewährung". Einen Rücktritt schloss Schneider aber bereits aus.

Michael Reschke musste sein Büro bereits räumen. Das Verhältnis zwischen Schneider und dem Technischen Direktor soll nach dessen Alleingang in der Causa Mascarell (Reschke soll mit Hertha BSC über einen Transfer verhandelt haben) nicht mehr zu retten gewesen sein.

#Schneider: Mein Dank gilt auch Huub Stevens, der sich gestern Abend bereiterklärt hat, für diese fünf Tage noch mal einzuspringen. Die Truppe ist jetzt gefordert, den Turnaround zu schaffen, damit wir mit zwei Siegen aus diesem bitteren Jahr 2020 herausgehen.#S04 | #S04DSC pic.twitter.com/BeKlWCnHWh — FC Schalke 04 (@s04) 18. Dezember 2020

Baustellen FC Schalke 04: Die Anforderungen an den neuen Trainer

Dem auf Huub Stevens folgenden Trainer steht eine Aufgabe bevor, die es in ihrer Intensität wohl noch nie in der Schalker Bundesliga-Geschichte gegeben hat. Hart, aber auch fürsorglich muss der neue Coach mit seinem Team umgehen, das seit 29 Bundesliga-Spielen nicht mehr gewonnen hat. Es muss endlich wieder eine Einheit geschaffen werden, was so schnell wie möglich gelingen muss.

Denn schon am 2. Januar geht es für den FC Schalke 04 nach kurzer Pause über den Jahreswechsel weiter. Ausgerechnet gegen das ebenfalls kriselnden und obendrein verfeindeten Hertha BSC. Der neue Trainer könnte also gleich zu Beginn ein Statement setzen.

Im Falle eines Abstiegs geht es nämlich auch darum, ob Königsblau in seiner jetzigen Form überhaupt noch existieren könnte. Schalke belasten inzwischen Verbindlichkeiten in Höhe von 240 Millionen Euro. Der neue starke Mann benötigt also nicht nur erstklassige fachliche und menschliche Kompetenz, sondern vor allem eine große Portion Mut. Heißester Anwärter auf den schwierigen Posten soll Christian Gross sein.

Andre Oechsner