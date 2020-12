Schalke-Youngster bereit, seinen "Hintern zu sprengen"

HORSTMUELLER GmbH / Schröder via www.imago-images.

Matthew Hoppe debütierte gegen Gladbach in der Bundesliga

Die Malocher-Mentalität vermisst man dieser Tage beim FC Schalke 04. Youngster Matthew Hoppe kündigte zumindest auf Twitter an, alles für Königsblau geben zu wollen.

"Ich bin gerade bereit, meinen Hintern für Schalke zu sprengen", schrieb der Angreifer am zweiten Weihnachtsfeiertag auf Twitter: "Wir sind einer der besten Clubs der Welt. Royal Blues durch und durch!"

Ich bin gerade bereit, meinen Hintern für @s04 zu sprengen. Wir sind einer der besten Clubs der Welt. @s04_us



Royal Blues durch und durch!



Bis zum Ende kämpfen. Ja, ich verstehe!! — Matthew Hoppe (@MatthewHoppe9) 26. Dezember 2020

Der US-Amerikaner dürfte damit die Redewendung "den Arsch aufreißen" gemeint haben - die Art von Mentalität, die sich die gebeutelten Schalke-Anhänger wünschen.

Mit seiner Social-Media-Botschaft versicherte Hoppe gleichzeitig, nicht vorschnell aufgeben zu wollen. Er schrieb: "Bis zum Ende kämpfen. Ja, ich verstehe!!" Nach 13 Spieltagen steht Schalke 04 mittlerweile abgeschlagen auf dem letzten Tabellenplatz.

Der 19-Jährige spielt für die zweite Mannschaft der Knappen in der Regionalliga West. Ende November debütierte er in der Bundesliga und stand seitdem in drei weiteren Pflichtspielen auf dem Rasen.