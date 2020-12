Schalke-Experten mit düsterer Prognose für Gross

Anke Fleig/SVEN SIMON via www.imago-images.de

Christian Gross erwartet beim FC Schalke 04 wohl eine große Herausforderung

Dass der Schweizer Christian Gross als neuer Coach den FC Schalke 04 vor dem Abstieg bewahren soll, ist noch nicht offiziell verkündet, gilt jedoch als gesichert. Zwei S04-Experten haben allerdings wenig Hoffnung, dass der 66-Jährige das Ruder rumreißen kann.

Im Gespräch mit dem Schweizer "Blick" vergleicht "Sky"-Reporter Dirk große Schlarmann die Mission, die Gross beim FC Schalke 04 erwartet, mit einem "Himmelfahrtskommando". "Bild"-Reporter Peter Wenzel glaubt: "Es wird von Christian Gross nicht weniger als ein Wunder erhofft."

Saisonübergreifend konnten die Knappen seit 29 Bundesliga-Spielen nicht mehr gewinnen, nach 13 Ligaspielen rangieren die Königsblauen mit vier mageren Pünktchen abgeschlagen am Tabellenende des deutschen Oberhauses.

Zudem scheint das Teamgefüge kaum vorhanden zu sein, das Selbstbewusstsein der Profis ist zudem völlig am Boden. "Sie glauben gar nicht mehr daran, dass sie es noch können", mutmaßt große Schlarmann. "Wir-Gefühl" existiere nicht. Stattdessen würde es im Team vor "Egomanen und Egozentrikern" nur so wimmeln. "Das war nie eine Mannschaft, die füreinander gelaufen ist. Es fehlt die Mentalität", fasst große Schlarmann zusammen.

Wenzel zufolge hat S04-Sportboss Jochen Schneider gerade aufgrund dieser Missstände Christian Gross zum Retter auserkoren.

"Schneider hält Gross für einen Anti-Abstiegs-Experten. Weil er eine große Führungspersönlichkeit, eine Autorität in der Kabine und – wenn nötig – ein extrem harter Hund sei. Schneider hat sich für einen Feuerwehrmann entschieden, den er kennt und erfolgreich in Erinnerung hat", lautet Wenzels Urteil.

Groß und Schneider kennen sich aus gemeinsamen Zeiten beim VfB Stuttgart. Gross trainierte die Schwaben von Dezember 2009 bis Oktober 2010. Schneider war damals Sportdirektor im Ländle.

Beim FC Schalke 04 fragt man sich: "Was wollen die mit dem?"

Ein bestelltes Feld wird Gross laut große Schlarmann wohl dennoch nicht vorfinden. Er wisse, "dass die Vorbehalte gegen Gross, vor allem im Schalker Umfeld was die Fans und Ehemalige angeht, riesengroß sind. Die sagen alle: Was wollen die mit dem? Seit acht Jahren war er nicht mehr im europäischen Fußball unterwegs. Seine letzten Stationen waren Saudi-Arabien und Ägypten und das nicht mal eben, sondern über einen Zeitraum von fünfeinhalb Jahren. Da denken sich alle, der hat mit dem europäischen Fußball, geschweige denn mit unserem Verein gar nichts mehr zu tun. Der wird wahrscheinlich antiquiert sein. Also die Vorbehalte auf seine Vergangenheit sind riesig."

Die Kritik wird, so vermutet große Schlarmann, allerdings eher Schneider abbekommen.

Wenzel vertritt die Ansicht, dass Groß eine echte Chance hat, sollte der Start am 2. Januar gegen Hertha BSC gelingen. Es hänge "vieles vom Start ab und davon, ob Christian Gross die Kabine gewinnen und die Köpfe frei kriegen kann", urteilt der "Bild"-Mann.