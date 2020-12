Haaland über seinen BVB-Start: "Das war heftig"

TEAM2 via www.imago-images.de

Erling Haaland genießt die Zeit beim BVB

BVB-Torjäger Erling Haaland ist schon mit 20 Jahren einer der erfolgreichsten Stürmer Europas. Warum das so ist, weiß der Norweger selber nicht so genau.

"Wenn mich Leute nach meinem Erfolgsrezept fragen, weiß ich nicht, was ich antworten soll. Das ist eine schwierige Frage", tat sich Haaland mit einer Antwort in der "DAZN"-Doku "BVB Stories - Who We Are" schwer. Für ihn gehe es schlicht darum, Tore zu erzielen, betonte der Youngster: "Ich bin hungrig nach Toren."

Dass er derart schnell beim BVB einschlagen würde, hätte auch Haaland nicht gedacht: "Meine Absicht war, locker zu bleiben und nicht zu viel nachzudenken, einfach alles laufen lassen." Vor seinem ersten Spiel habe er sich vorgenommen, erst einmal gut ins Team zu finden, "mein Debüt lief dann mit einem Hattrick aber ziemlich gut".

Was es dazu braucht, damit selbst ein Haaland mal von einem perfekten und nicht nur "ziemlich guten" Spiel spricht? Tore. "Ich will immer mehr. Ja, ich habe [gegen Berlin] vier Tore geschossen, aber stell dir vor, ich hätte sechs geschossen. Wie viel schöner wäre das?! Ich will immer mehr. Tore zu schießen ist so ein tolles Gefühl. Es ist einfach schwer zu beschreiben."

Haaland: BVB ist "einer meiner größten Träume"

Nahezu unbeschreiblich war auch das Gefühl, das die Dortmunder Südtribüne bei Haaland in dessen ersten Heimspiel auslöste. "Nach dem Aufwärmen stand ich auf der anderen Seite der Gelben Wand. Ich konnte hochschauen und, wow, das war heftig. Dann wurde ich gerufen und es war großartig, direkt vor den Fans ein Tor zu schießen. Dieses Tor war für mich der perfekte Start."

Aus diesem perfekten Start ist längst mehr geworden, wie der Youngster zugab.

"Borussia Dortmund ist gerade einer meiner größten Träume. Etwas mit Dortmund zu erreichen, ist das, worauf ich gerade hinarbeite", so Haaland, der sich selbst in der Bringschuld sieht: "Ich will den Fans und dem Verein das zurückgeben, denn er Verein hat mich für viel Geld gekauft und die Fans erwarten, dass ich 100 Prozent gebe. Jeder in diesem Verein verdient das."