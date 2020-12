Offiziell! Gross übernimmt den FC Schalke 04

imago sportfotodienst

Christian Gross wird neuer Trainer beim FC Schalke 04

Christian Gross wird neuer Trainer beim abstiegsbedrohten Fußball-Bundesligisten FC Schalke 04. Das bestätigten die Knappen am Sonntagnachmittag. Der 66-jährige Schweizer übernimmt Schalke zunächst bis zum Saisonende.

Gross wird damit zum vierten Schalke-Trainer der laufenden Saison - nach gerade einmal 13 Spieltagen. David Wagner und Manuel Baum waren zuvor entlassen worden, Huub Stevens sprang nur interimsweise für zwei Pflichtspiele ein.

Das Trainer-Team komplettieren werden die bisherigen Assistenten Onur Cinel, Naldo, Matthias Kreutzer sowie Simon Henzler als Verantwortlicher für die Torhüter.

Auf Schalke steht Gross vor einer Mammut-Aufgabe. Die Königsblauen beendeten das Jahr 2020 mit nur vier Punkten auf Rang 18 der Tabelle. Seit nunmehr 29 Bundesliga-Spielen wartet S04 auf einen Sieg.

"Wir müssen ziel- und resultatorientiert arbeiten. Ich will den Ehrgeiz der Spieler in jeder Sekunde spüren. Wir brauchen in und um die Mannschaft herum eine positive Grundhaltung, um wieder erfolgreich zu sein. Ich werde alles dafür geben, damit wir unser Ziel gemeinsam erreichen werden", erklärte Gross.

"Für Schalke 04 geht es in den nächsten fünf Monaten ausschließlich darum, den Klassenerhalt in der 1. Bundesliga zu schaffen. Christian Gross hat sowohl in Deutschland als auch in England bewiesen, dass er schwierige Missionen dieser Art erfolgreich gestalten kann", fügte Sportchef Jochen Schneider an. "Christian Gross wird die Mannschaft mit klarer Linie und einer unmissverständlichen Erwartungshaltung auf den richtigen Weg bringen, davon sind wir überzeugt."

Wie der "kicker" bereits im Vorfeld berichtete, streicht der Schweizer in Gelsenkirchen nur ein geringes Grundgehalt ein. Die satte Nichtabstiegsprämie liegt dafür im siebenstelligen Bereich, heißt es.

Gross und Schneider kennen sich aus Stuttgart

Seine größten Erfolge feierte Gross zwischen 1999 und 2009 mit dem FC Basel. Vier Meisterschaften und vier Pokal-Siege errang der FCB unter der Regie des Schweizers.

Herzlich willkommen auf Schalke 👋🏼#S04 | 🔵⚪️ | #Gross — FC Schalke 04 (@s04) 27. Dezember 2020

Es folgten Stationen beim VfB Stuttgart (unter dem damaligen VfB-Sportdirektor Jochen Schneider) und den Young Boys Bern. 2014 heuerte Gross in Saudi-Arabien, später in Ägypten an. Nun soll er den FC Schalke vor dem Abstieg bewahren.