Bayer-Star positiv auf Corona getestet

FIRO/FIRO/SID/

Wendell wurde positiv auf das Coronavirus getestet

Verteidiger Wendell vom Fußball-Bundesligisten Bayer Leverkusen ist nach seiner Rückkehr aus Brasilien positiv auf das Coronavirus getestet worden.

Wendells Infektion sei unmittelbar nach der Rückkehr aus dem Weihnachtsurlaub diagnostiziert worden, den der 27-Jährige in seiner Heimat verbracht hatte, teilte der Bundesliga-Zweite am Montag mit.

"Wendell hatte in Deutschland keinerlei Kontakt zur Lizenzmannschaft und zum Betreuerstab von Bayer 04 und befindet sich nun in häuslicher Quarantäne", schrieb Bayer in einer Pressemitteilung.