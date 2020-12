AC Mailand soll Ex-Manager fünf Millionen Euro zahlen

Jonathan Moscrop via www.imago-images.de

Zvonimir Boban verließ den AC Mailand im März

Ex-Manager Zvonimir Boban soll vom 18-maligen italienischen Meister AC Mailand eine Entschädigung in Höhe von fünf Millionen Euro erhalten. Dies entschied ein Gericht in der lombardischen Metropole in erster Instanz.

Der kroatische Ex-Profi verließ die Rossoneri im März, nachdem er sich mit Geschäftsführer Ivan Gazidis überworfen hatte. Seinen Posten hatte Boban, der zuvor beim Weltverband FIFA arbeitete, erst im Sommer 2019 angetreten.