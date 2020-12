"Herzensangelegenheit": Schalke holt Kolasinac zurück

imago/sport.de

Der FC Schalke 04 leiht Sead Kolasinac bis zum Saisonende aus

Nach den Gerüchten der letzten Tage herrscht nun endlich Klarheit: Der FC Schalke 04 holt Sead Kolasinac vom FC Arsenal zurück. Der 27-Jährige wird bis zum Saisonende ausgeliehen. Das gab das Bundesliga-Schlusslicht an Silvester bekannt.

Der robuste und erfahrene Verteidiger ist damit eine Art Antrittsgeschenk für den neuen Trainer Christian Gross, der den sportlich tief gefallenen FC Schalke in der Liga halten soll. Kolasinac erhält die Rückennummer 20.

"Wir haben intensiv an der Rückkehr von Sead Kolasinac gearbeitet und sind richtig stolz, dass mit ihm ein echter Schalker Junge heimkehrt", sagte Sportvorstand Jochen Schneider und fügte an: "Sead verkörpert genau die Werte, die Schalke 04 auszeichnen und die im Kampf um den Klassenerhalt elementar sind: ein unbändiger Wille und ein starker Charakter."

Neben den Königsblauen soll auch der italienische Top-Klub SSC Neapel intensiv um Kolasinac geworben haben. Zwischenzeitlich galt zudem Bayer Leverkusen als aussichtsreicher Kandidat. Am Ende wurde es doch der Verein aus Gelsenkirchen.

Von 2011 bis 2017 trug der gebürtige Karlsruher bereits 123 Mal das Schalker Trikot und avancierte in dieser Zeit zum absoluten Publikumsliebling.

Kolasinac: "Der Kontakt zum FC Schalke 04 ist nie abgerissen"

"Ich bin froh und stolz, ab sofort wieder das Trikot des FC Schalke 04 tragen zu dürfen. Der Verein befindet sich derzeit in einer ganz schwierigen Situation. In den kommenden Wochen und Monaten möchte ich meinen Beitrag dazu leisten, dass wir so viele Punkte wie möglich holen. Gemeinsam werden wir den Klassenerhalt schaffen – davon bin ich zu 100 Prozent überzeugt!", sagte Kolasinac.

Er freue sich auf viele bekannte Gesichter aus der Mannschaft und dem Umfeld. "Der Kontakt zum FC Schalke 04 ist nie abgerissen. Die Rückkehr nach Gelsenkirchen ist für mich eine absolute Herzensangelegenheit."

Wie hoch das Salär des Bosniers für seine Halbjahres-Aufgabe ausfällt, ist offiziell nicht bekannt. Über die Modalitäten vereinbarten die beiden Vereine Stillschweigen. Da der 27-Jährige bei Arsenal aber pro Jahr rund neun Millionen Euro verdienen soll, waren Gehaltseinbußen in Gelsenkirchen wohl unumgänglich. Nichtsdestotrotz ist von einem satten Halbjahres-Salär in Höhe von 2,4 Millionen Euro die Rede.

Nicht ausgeschlossen, dass ein externer Geldgeber wie der frühere Aufsichtsratsvorsitzende Clemens Tönnies bei der Finanzierung ausgeholfen hat. "Bild" sprach zuletzt von einer grundsätzlichen Bereitschaft des 64-Jährigen.

Schon im Sommer war der FC Schalke 04 beim FC Arsenal vorstellig geworden, um eine Leihe des Ex-Knappen anzufragen. Damals scheiterte der Deal jedoch an den königsblauen Finanzen. Nun also waren die Gelsenkirchener erfolgreich.