Gunners haben "dicke Akte" über BVB-Star Brandt

FrankPeters

Julian Brandt erlebt beim BVB aktuell nicht seine beste Zeit

22 Mal stand Julian Brandt 2020/21 für Borussia Dortmund bislang auf dem Rasen, in der Startformation des BVB fand sich der deutsche Nationalspieler allerdings nur zehnmal wieder, 90 Minuten durfte er sogar nur zweimal mitwirken. Eine unbefriedigende Situation, die an einem langfristigen Verbleib des 24-Jährigen bei den Schwarz-Gelben zweifeln lässt.

Zumal ein namhafter Interessent angeblich seine Fühler nach dem Offensivspieler ausgestreckt hat. "The Athletic" berichtet, dass der englische Spitzenklub FC Arsenal einen Transfer des BVB-Stars in Betracht zieht.

Laut der Einschätzung von "Sky"-Reporter Jesco von Eichmann ist ein Winter-Abgang von Brandt allerdings "ausgeschlossen". Demnach möchte Borussia Dortmund in dieser Transferperiode keinen Profi abgeben.

"Sport-Bild"-Reporter Christian Falk bestätigte an Silvester den Bericht von "The Athletic" und fügte weitere Informationen hinzu: Demnach haben die Gunners eine "dicke Akte" über Brandt, der BVB-Star sei Gesprächsthema in der Kabine, es werde aktiv im Verein über ihn diskutiert. Wie "Sky" glaubt auch Falk nicht an einen Wintertransfer, ein Wechsel im Sommer sei deutlich wahrscheinlicher.

Wunschspieler der Gunners war "The Athletic" zufolge jedoch eigentlich Dominik Szoboszlai, der Ungar entschied sich jedoch für einen Wechsel von RB Salzburg zum Schwesterklub RB Leipzig, für den er ab Januar 2021 sein Können unter Beweis stellen wird.

Zudem soll man in London Lyon-Talent Houssem Aouar auf dem Zettel gehabt haben, vom 22-Jährigen letztlich aber nicht vollends überzeugt gewesen sein. Der ebenfalls bereits beim FC Arsenal gehandelte Christian Eriksen spielt in den Gedanken der Klub-Bosse keine Rolle, heißt es zudem in dem Bericht.

Brandt kämpft beim BVB gegen seinen Ruf

Brandt wechselte im Sommer 2019 für 25 Millionen Euro von Bayer Leverkusen zu Borussia Dortmund, konnte bislang aber nie gänzlich den Ruf ablegen, er sei zwar hochveranlagt, mache jedoch zu wenig aus seinem Talent.

Da er zuletzt immer weiter ins zweite Glied rückte, muss Brandt inzwischen wohl sogar ernsthaft um einen Platz im Kader für die EM-Endrunde 2021 bangen. Ein Tapetenwechsel könnte der Karriere des gebürtigen Bremers den nötigen Schub verleihen.

Einfach dürfte sich ein möglicher Deal allerdings nicht gestalten. Brandt steht beim BVB immerhin noch bis zum Sommer 2024 unter Vertrag, um die Zahlung einer satten Ablöse dürfte Arsenal also kaum herumkommen.

Wieviel Geld den Mannen aus der englischen Hauptstadt allerdings überhaupt zur Verfügung steht, ist unklar. "The Athletic" zufolge könnte es aber durchaus sein, dass die Eigentümer im Januar noch einmal in die eigene Tasche greifen und eine ausreichende Summe locker machen.