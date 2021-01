Beim Kiezklub flackert schon das Rotlicht

Oliver Ruhnke via www.imago-images.de

Der FC St. Pauli hat Weihnachten auf einem Abstiegsplatz verbracht

Das neue Jahr war gerade 19 Minuten alt, da packte einen Fan des FC St. Pauli schon wieder der Galgenhumor. "Dieses Jahr immer noch ohne Punkt und Tor. Nicht einmal ein einziger Pass ist angekommen", twitterte der Anhänger der Hamburger mit gespielter Verzweiflung.

Aber der Spott über die sportlich vertrackte Situation bei den Hanseaten hat einen sehr realen Hintergrund. Nach nur einem Sieg in den ersten zwölf Spielen stehen die Norddeutschen auf dem vorletzten Tabellenplatz - mit schon vier Punkten Rückstand auf den rettenden Rang 15.

Nach 14 Jahren in Liga eins oder zwei wäre ein Absturz in die Drittklassigkeit nicht nur sportlich, sondern auch finanziell verheerend. "Nichts wäre in dieser Coronazeit schlimmer als ein Abstieg obendrauf. Da gibt es nichts zu beschönigen", räumt Präsident Oke Göttlich unumwunden ein. Jedes Heimspiel in einem leeren Millerntorstadion kostet den 111 Jahre alten Traditionsverein rund eine dreiviertel Million Euro.

Nur nicht den Mut verlieren

Vor dem Neustart für die Kiezkicker am Sonntag beim Tabellendritten SpVgg Greuther Fürth beschwört Sportchef Andreas Bornemann den Zusammenhalt der Truppe: "Die Lage ist gefährlich. Aber es macht mir Mut, dass wir offen und ehrlich miteinander umgehen und nichts beschönigen. Der gesicherte Bereich ist noch nicht so weit weg, dass man jetzt den Mut verlieren müsste."

Daher ist eine Trennung von Cheftrainer Timo Schultz bislang noch kein Thema. Der Fokus liegt derzeit auf Nachverpflichtungen, aktuell allerdings wurde lediglich der vereinslose polnische Innenverteidiger Adam Dzwigala unter Vertrag genommen.

Burgstallers Rückkehr macht Hoffnung

Großer Hoffnungsträger der "Boys in Brown" ist eher Guido Burgstaller. Der ehemalige österreichische Nationalspieler wechselte im September von Schalke 04 in die Hansestadt. Aber schon beim zweiten Einsatz für seinen neuen Arbeitgeber erlitt der Stürmer einen Gefäßriss im Bauchraum, der umgehend operiert werden musste.

Mittlerweile kann der 31-Jährige wieder Teile des Mannschaftstrainings absolvieren, eine Rückkehr in den Kader ist aber terminlich noch nicht absehbar. Schultz zählt dennoch die Tage bis zu Burgstallers Comeback: "Guido ist ein kompletter Spieler, ein Wühler, der einen Riecher hat."