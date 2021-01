Daum rät BVB zu Nagelsmann - Kritik am FC

Herbert Bucco via www.imago-images.de

Spricht über die BVB-Trainersuche, den FC Bayern, den VfB Stuttgart und den 1. FC Köln: Christoph Daum

Der frühere Bundesliga-Trainer Christoph Daum rät Borussia Dortmund zu einer Verpflichtung von Julian Nagelsmann als neuen Chefcoach.

"Er vereint alle die Kriterien aus Fachwissen und Emotionalität, die die Dortmunder sich wünschen. Er hat auch schon in zwei Vereinen bewiesen, dass er eine Mannschaft besser machen kann", schwärmte Daum gegenüber "Sport 1" vom aktuellen Übungsleiter von RB Leipzig. "Nagelsmann versteht es auch mit jungen Spielern zu arbeiten und diese zu integrieren. Er ist zudem noch ein guter Koordinator."

Allerdings laufe beim BVB "wohl alles auf Marco Rose hinaus, den ich auch sehr schätze", ergänzte Daum.

Die Dortmunder hatten sich nach dem 1:5 in der Bundesliga gegen den VfB Stuttgart Mitte Dezember von Lucien Favre getrennt. Zunächst interimsweise übernahm der bisherige Assistent Edin Terzic das Traineramt beim Tabellenfünften des deutschen Oberhauses. Ab dem Sommer könnte laut übereinstimmenden Medienberichten Gladbach-Coach Rose übernehmen.

"In Dortmund ist immer noch der Mythos Jürgen Klopp zu Hause. Egal, welcher Trainer kommt, es wird schwierig für ihn, wenn er keinen Titel holt", analysierte Daum die Situation beim BVB. "Man wird versuchen, wieder einen ähnlichen, charismatischen Trainer zu verpflichten."

Neben Nagelsmann lobte Daum auch Triple-Coach Hansi Flick vom FC Bayern. Der langjährige Assistent von Bundestrainer Joachim Löw habe "etwas geschafft, was ihm keiner zugetraut hat, nämlich fünf Titel und das auf beeindruckende Art und Weise. Als er 2019 als Interimslösung begann, hatte das keiner erwartet."

1. FC Köln: Christoph Daum bot Hilfe an

"Respekt" bekundete Daum zudem für die Arbeit von Florian Kohfeldt bei Werder Bremen, "der den Klassenerhalt schaffte und den Klub in ruhigere Tabellen-Regionen zurückführt". Peter Bosz von Bayern-Jäger Bayer Leverkusen zollte der 67-Jährige "ein riesen Kompliment".

Auch zu weiteren Ex-Klubs seiner schillernden Karriere äußerte sich Daum in dem Interview. Der VfB Stuttgart, überraschend auf Tabellenplatz sieben notiert, zeige "extreme Spielfreude" und sei besonders auswärts "sensationell", lobte Daum. "Wenn ich nur an das Spiel in Dortmund danke, da haben sie klasse gespielt."

Der 1. FC Köln, aktuell 15., werde hingegen "bis zum letzten Spieltag um den Klassenerhalt kämpfen müssen", so Daum. "Ich wünsche allen Beteiligten, dass sie Ruhe bewahren, eine gemeinsame Sprache sprechen und zusammenhalten. Wenn das geschafft wird, kann der Ligaverbleib gelingen."

Er selbst habe dem FC zuletzt "mehrfach angeboten zu helfen", dieser habe sich jedoch "leider" nicht gerührt. "Ich muss mich nicht aufdrängen, habe einige heiße Eisen im Feuer", sagte Daum und ergänzte: "Für viele ist Fußball nur ein Spiel, für mich ist es mein Leben. Und das ist noch lange nicht zu Ende."

Kritik am DFB - Joachim Löw muss sich am Umbruch "messen lassen

Daum rügte den DFB für dessen Außendarstellung in den vergangenen Jahren. Die WM 2018 in Russland sei für die Deutschen "der Super-GAU" gewesen. "Der DFB hat dann auch in der Außendarstellung kein gutes Bild abgegeben. Ich sage nur Steuer-Affäre. Zuletzt kam auch noch raus, dass der Verband in zwei Gruppen gespalten ist. Es wird nicht mit einer Sprache gesprochen. Das Bild des DFB ist katastrophal", sagte Daum.

In den zurückliegenden Jahren habe sich der DFB immer mehr von den Fans entfernt. "Es schien so, als ob irgendwelche PR-Termine wichtiger waren als Fan-Belange. Die Schwerpunkte müssen beim DFB neu justiert werden", forderte Daum.

Den Bundestrainer dagegen verteidigte der 67-Jährige. Keiner kenne "die Mannschaft so gut wie Joachim Löw. Die EM in diesem Jahr wird sicher ein Gradmesser sein für den Bundestrainer. Da wird sich zeigen, ob die Nationalmannschaft in ihrem Verjüngungsprozess auf dem richtigen Weg ist."

Löw sei jetzt gefordert, "er hat einen klaren Weg vorgegeben mit dem Umbruch und muss sich daran messen lassen. Und die Rufe nach Müller, Boateng und Hummels müssen verstummen, sie zurückzuholen würde überhaupt nicht in das Konzept von Löw passen", erklärte Daum.