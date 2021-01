Flick erhöht Druck auf Tiago und Co.

GEPA pictures/ Ulrich Gamel via www.imago-images.d

Hansi Flick muss mit dem FC Bayern gegen Mainz 05 ran

Trainer Hansi Flick vom FC Bayern hat vor dem ersten Spiel des Jahres den Druck auf die Neuzugänge um Tiago Dantas erhöht.

"Es hängt vom Spieler selbst ab. Wir haben gute Alternativen. Er muss in jedem Training seine Qualitäten zeigen", sagte Flick auf der Pressekonferenz vor dem Bundesligaspiel gegen Mainz 05 angesprochen auf die Rolle des jungen Portugiesen im Münchner Luxus-Aufgebot.

Der Bayern-Coach ließ offen, ob Dantas gegen Mainz auf einer Kader-Nominierung hoffen darf.

Für alle Sommer-Neuzugänge sei es beim FC Bayern "nicht einfach" gewesen, konstatierte Flick, "aufgrund der Art und Weise, wie wir Fußball spielen.

Es fehlten aufgrund des engen Spielplans im Vergleich zu früheren Saisons "Trainingseinheiten, taktische Einheiten", führte der 55-Jährige aus: "Natürlich wünscht man sich als Trainer die eine oder andere Einheit mehr. Aber wir können es nicht ändern."

An den hohen Bayern-Zielen habe sich über den Jahreswechsel "nicht groß was verändert", betonte Flick: "Wir wollen möglichst so erfolgreich sein wie in der letzten Saison." Also alle Titel gewinnen: "Der Weg ist unser Ziel. Am Ende wird so ein Weg hoffentlich gekrönt." Seine Mannschaft bezeichnete Flick als "frischer, die Pause hat ihnen gut getan. Es brennt jeder auf den Start."

Die PK-Stimmen in der Übersicht:

+++ Hansi Flick über die Favoritenrolle des FC Bayern in allen Wettbewerben +++

Das ist immer so eine Sache. Wir haben eine enorme Qualität im Kader. Wenn wir diese in jedem Spiel zu 100 Prozent abrufen, jeder einzelne, aber auch das Team, dann ist vieles möglich.

+++ Hansi Flick über den möglichen Abgang von Joshua Zirkzee +++

Er hat heute nur Einzeltraining gemacht. Er wird morgen nicht im Kader stehen. Er muss nach seiner Verletzung im Sommer wieder in seine Fitness kommen. Das ist unsere Aufgabe.

+++ Hansi Flick über die Weihnachtsreisen der Bayern-Stars +++

Wir haben uns entsprechend der beschlossenen Maßnahmen aus der Poltik verhalten. Alles war abgestimmt mit unserem Hygiene-Beauftragten, alles war regelkonform.

+++ Hansi Flick über Leroy Sané +++

Ich habe Leroy nach seiner Ein- und Auswechslung gegen Leverkusen meine Entscheidung erklärt. Es geht immer um den Erfolg der Mannschaft. Jeder muss sich unterordnen. Das macht er auch. Leroy ist sehr selbstkritisch. Es sind ein, zwei Dinge, die zuletzt nicht so optimal waren, wie zum Beispiel sein erster Kontakt. Aber er ist immer für Aktionen gut, die dem Gegner wehtun können. Er bekommt alle Unterstützung von uns.

+++ Hansi Flick über die Rolle von Tiago Dantas +++

Es hängt vom Spieler selbst ab. Wir haben gute Alternativen. Er muss in jedem Training seine Qualitäten zeigen.

+++ Hansi Flick über die "100-Prozent-Bayern" +++

Ich gehe schwer davon aus, dass wir die noch sehen.

+++ Hansi Flick über die geistige Müdigkeit der Mannschaft +++

Es brennt jeder auf den Rückrundenstart. Wir haben das Jahr hervorragend abgeschlossen, haben uns in Leverkusen die Tabellenführung zurückgeholt. Die Pause war gut. Die Qualität im Training hat uns zufriedengestellt. Die Mannschaft will einen guten Start ins Jahr 2021 hinlegen.

+++ Hansi Flick über die Verletzung von Kingsley Coman +++

Wir müssen ihn morgen ersetzten, in Gladbach dürfte er aber wieder eine Alternative sein. Er ist auf einem guten Weg.

+++ Hansi Flick über das "neue" Mainz 05 +++

Wir haben den Gegner analysiert, wissen aber nicht genau, was sich Jan Siewert einfallen lässt. Wir haben den notwendigen Respekt vor Mainz. Es geht aber letztendlich darum, wie wir das Spiel ansehen. Wir schauen auf uns.

+++ Hansi Flick über die bislang wenig überzeugenden Neuzugänge +++

Es war für alle in der aktuellen Situation nicht einfach, aufgrund der Art und Weise, wie wir Fußball spielen. Es fehlen Trainingseinheiten, taktische Einheiten. Tanguy Nianzou, Kingsley Coman und Marc Roca fallen aus. Sonst können wir aus dem Vollen schöpfen. Es kann sein, dass Tiago Dantas morgen im Kader steht.

+++ Hansi Flick über die Bedeutung des Trainings angesichts des vollen Spielplans +++

Ich hoffe, dass wir uns top vorbereiten können und die Situation gut annehmen. Natürlich wünscht man sich als Trainer die eine oder andere Trainingseinheit mehr, für taktische Dinge. Aber wir können es nicht ändern. Wir werden die Mannschaft aber immer auch mit taktischen Inhalten versorgen. Wichtig ist zudem die Trainingssteuerung. Man muss auch mal einen Spieler rausnehmen. Das ist unsere Aufgabe für das nächste halbe Jahr.

+++ Hansi Flick über die kurze Winterpause +++

Ich erlebe die Mannschaft jetzt so, dass sie frischer ist. Es ist wieder mehr Intensität im Training. Die Pause hat den Spieler gutgetan.

+++ Hansi Flick über die Ziele des FC Bayern +++

Wir haben ja schon zu Saisonbeginn gesagt, dass wir wieder so erfolgreich sein wollen wie im letzten Jahr. Aber der Weg ist das Ziel und am Ende wird man gekrönt. Sowohl national als auch international ist die Konkurrenz sehr groß. Deswegen müssen wir von Spiel zu Spiel denken.

+++ FC Bayern seit Ende Dezember wieder im Training +++

Der FC Bayern hat einen Tag vor Silvester das Training wieder aufgenommen. Der deutsche Rekordmeister veröffentlichte Fotos von Kapitän Manuel Neuer, Thomas Müller, Robert Lewandowski und Co., wie sie wieder auf dem Platz arbeiteten.

Tags zuvor hatte Trainer Hansi Flick seine Mannschaft mit einer Video-Ansprache zur ersten Einheit nach der kurzen Unterbrechung begrüßt. Der Triple-Sieger absolvierte ein erstes rund 60-minütiges Cyber-Training. Zunächst standen Stabilitätsübungen auf dem Programm, ehe noch auf dem Rad geschwitzt wurde.

+++ FC Bayern vs. Mainz 05: Ein ungleiches Duell +++

Ungleicher könnte das Duell am Sonntagabend kaum sein. Weihnachtsmeister FC Bayern bittet den Vorletzten zum Tanz.

Sechs Punkte haben die Mainzer erst gesammelt, in den letzten Spielen gegen die Münchner in der Allianz Arena gab es immer deutliche Niederlagen. 1:6 hieß es Ende August 2019, 0:6 Mitte März 2019. Auch das letzte Aufeinandertreffen (in Mainz) ging mit 1:3 gegen die Mannen von der Säbener Straße verloren.

+++ Gegner des FC Bayern baut um: Alle neu in Mainz +++

Der Trainer ist entlassen, der Retter kommt und bringt gleich einen neuen Sportdirektor mit: Der FSV Mainz 05 hat zum Jahreswechsel Tabula rasa gemacht. Trainer Jan Moritz-Lichte wurde am Montag von Rückkehrer Christian Heidel freigestellt.

Der langjährige Macher der Mainzer geht die Mission Nichtabstieg als neuer Sportvorstand im Duo mit dem früheren FSV-Coach Martin Schmidt an, der Sportchef wird. Auch ein neuer Coach steht schon in der Pipeline!