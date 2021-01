Zorc äußert sich zu Wechsel-Gerüchten um Brandt

Darius Simka/regios24 via www.imago-images.de

Michael Zorc ist ein echtes BVB-Urgestein

Sportdirektor Michael Zorc von Borussia Dortmund hat sich zu den Wechselgerüchten um Nationalspieler Julian Brandt geäußert.

"Ich habe das auch gelesen. Mehr kann ich dazu nicht sagen. Es hat sich niemand gemeldet, es liegt nichts auf dem Tisch", sagte der BVB-Manager auf der Pressekonferenz vor dem Bundesligaspiel gegen den VfL Wolfsburg angesprochen auf Medienberichte aus England, wonach sich der FC Arsenal intensiv mit einer Brandt-Verpflichtung beschäftige.

"Wir haben aktuell keine großen Pläne", ergänzte Zorc im Hinblick auf seit Samstag geöffnete Transferfenster. "Meine jahrelange Tätigkeit hat mich aber gelehrt, dass ich am Anfang der Transferperiode nichts ausschließe."

Zorc sprach auch über die fehlende Konstanz des BVB im ersten Halbjahr 2020/2021: "Wir hatten im Dezember eine Abwärtsdynamik, insbesondere in den Heimspielen. Wir haben daher einen Trainerwechsel vorgenommen, weil die Mannschaft einen neuen Input brauchte. Wir sind zuversichtlich, dass wir unser primäres Ziel, die Champions-League-Qualifikation, erreichen."

BVB: Zorc hofft auf Klassenerhalt des FC Schalke 04

Mit Blick auf den Abstiegskampf in der Bundesliga hofft Zorc auf einen Klassenerhalt von Erzrivale FC Schalke 04. "Wir haben unsere eigenen Probleme, in etwas höheren Gefilden als Schalke. Grundsätzlich hätte ich schon gerne, dass Schalke die Klasse hält. Die traditionelle Konkurrenz in der Nachbarschaft tut uns allen gut. Das wünschen wir uns auch für das nächste Jahr", so der 58-Jährige.

Trainer Edin Terzic hofft gegen den formstarken VfL auf das Comeback des genesenen Erling Haaland. "Erling ist dafür bekannt, dass er immer hungrig ist. Wir müssen also noch aufpassen, ihn ein bisschen bremsen. Er macht aber einen sehr guten Eindruck", so der BVB-Coach.

Haaland sei "extrem wichtig" für sein Team, ergänzte Terzic, aber: "Borussia Dortmund ist nicht nur Erling Haaland."

Die wichtigsten Aussagen der BVB-PK im Überblick:

+++ Edin Terzic über den engen Spielplan +++

Wir haben erst einmal keine englischen Wochen mit mehr Regenerationsphasen. Dennoch sind alle kommenden Gegner auf Augenhöhe. Für uns wird das sehr intensiv. Wir müssen Automatismen in unser Spiel bekommen und unsere Stärken auf den Platz bekommen.

+++ Michael Zorc über den möglichen Abstieg des FC Schalke 04 +++

Wir haben unsere eigenen Probleme, in etwas höheren Gefilden als Schalke. Grundsätzlich hätte ich schon gerne, dass Schalke die Klasse hält. Die traditionelle Konkurrenz in der Nachbarschaft tut uns allen gut. Das wünschen wir uns auch für das nächste Jahr.

+++ Edin Terzic über Real-Leihspieler Reinier +++

Es war auch durch Corona kein leichtes Jahr für Reinier. Er hat in den letzten zwölf Monaten zweimal den Verein und sogar das Land gewechselt. Er ist nicht der erste Brasilianer, der etwas Zeit braucht, um sich anzupassen. Er ist aber auf einem guten Weg und sehr fleißig. Wir sind guter Dinge, dass sich das auch bald in seinen Leistungen widerspiegelt.

+++ Edin Terzic über die kurze Winterpause +++

Die Pause war sehr, sehr kurz. Wir haben versucht, einen Mix zu finden, aus taktischen Dingen und athletischen Faktoren. Wir haben einige Dinge aufgearbeitet, die zuletzt nicht gut liefen. Das ist uns sehr gut gelungen.

+++ Edin Terzic über formschwache Spieler wie Brandt und Sancho +++

Wir werden versuchen, es durch viele Gespräche und viel Arbeit im Training wieder besser zu machen. Das ist unsere Aufgabe.

+++ Michael Zorc über die Wechsel-Gerüchte um Julian Brandt +++

Ich habe das auch gelesen. Mehr kann ich dazu nicht sagen. Es hat sich niemand gemeldet, es liegt nichts auf dem Tisch. Wir haben aktuell keine großen Pläne. Meine jahrelange Tätigkeit hat mich aber gelehrt, dass ich am Anfang der Transferperiode nichts auschließe.

+++ Edin Terzic über die wenigen Fouls des BVB +++

Wir müssen definitiv aggressiver sein, Konter früher unterbinden, ohne den Gegner auf Kniehöhe zu attackieren. Es geht aber auch um "nette Fouls", wenn man das so nennen möchte.

+++ Edin Terzic über die Marschroute gegen Wolfsburg +++

Wir müssen die Qualität und Stärke des Gegners respektieren, aber nicht akzeptieren. Wir müssen keine Angst haben, unsere eigenen Stärken auf den Platz bringen und selbst gefährlich werden.

+++ Edin Terzic über den VfL Wolfsburg +++

Wolfsburg macht es seit einiger Zeit schon sehr ordentlich. Der Kader ist sehr gut, nahezu jeden Position ist doppelt besetzt. Sie sind sehr, sehr stabil, haben ein gutes Tempo auf den Außen und mit Wout Weghorst einen sehr guten Stürmer. Das spiegelt sich in den Ergebnissen wider.

+++ Michael Zorc über die fehlende Konstanz des BVB +++

Wir hatten im Dezember eine Abwärtsdynamik, insbesondere in den Heimspielen. Wir haben daher einen Trainerwechsel vorgenommen, weil die Mannschaft einen neuen Input brauchte. Wir sind zuversichtlich, dass wir unser primäres Ziel, die Champions-League-Qualifikation, erreichen.

+++ Michael Zorc über die Bilanz des ersten Halbjahres +++

Wir hinken in der Bundesliga mit dem fünften Platz deutlich hinterher. Der fünfte Platz ist nicht unser Anspruch. Wir haben die Spieler auch an ihre eigenen Ansprüche erinnert.

+++ Edin Terzic über die Ansätze im neuen Jahr +++

Wir müssen eine neue Heimstärke entwickeln und die Niederlagen sowie die Gegentore deutlich reduzieren. Wir müssen mehr Torgefahr ausstrahlen, unseren Ballbesitz effektiver nutzen.

+++ Edin Terzic über den fehlenden "Hunger" und Haalands Rolle +++

Jede Mannschaft der Welt ist angewiesen auf den Spieler, der den letzten Ballkontakt vor dem Tor hat. Erling ist für uns extrem wichtig, nicht nur wegen seiner Treffer. Er hat gefehlt, klar, aber wir haben versucht, das gut zu kompensieren. Borussia Dortmund ist nicht nur Erling Haaland.

+++ Edin Terzic über Erling Haaland +++

Erling ist dafür bekannt, dass er immer hungrig ist. Wir müssen also noch aufpassen, ihn ein bisschen bremsen. Er macht aber einen sehr guten Eindruck.

+++ Edin Terzic über die Personalsituation +++

Youssoufa Moukoko wird gegen Wolfsburg ausfallen, genauso wie Thorgan Hazard, der länger ausfällt. Auch bei Marcel Schmelzer wird es noch dauern. Auch für Jude Bellingham wird die Zeit bis zum Wolfsburg-Spiel knapp.

+++ Terzic und Zorc nehmen neben Mediendirektor Sascha Fligge auf dem Podium Platz +++

Die PK des BVB startet mit guten Wünschen zum neuen Jahr für alle Journalisten.

+++ Bittere Pleite gegen Union beim BVB noch im Hinterkopf? +++

Für die Borussia aus Dortmund läuft es nach der Entlassung von Lucien Favre bislang noch nicht rund. Auf einen mühsamen 2:1-Erfolg gegen Werder Bremen folgte eine 1:2-Niederlage bei Union Berlin am 13. Spieltag.

Gegen den VfL Wolfsburg müssen nun dringend drei Punkte her, um den Anschluss nach oben nicht zu verlieren. Doch in den Heimspielen im leeren Signal Iduna Park sahen die Gastgeber zuletzt nicht immer gut aus. Gelingt gegen die Truppe von Oliver Glasner der Befreiungssschlag?

+++ Fragen zum BVB-Personal +++

Auf wen setzt Edin Terzic gegen den Tabellenvierten? Stürmerstar Erling Haaland wird wohl zurückkehren. Kann der BVB-Coach Genaueres sagen? Wer bildet den Abwehrverbund? Noch sind viele Fragen offen.