PSG bestätigt Tuchel-Nachfolger

Jonathan Brady via www.imago-images.de

Mauricio Pochettino folgt bei PSG auf Ex-BVB-Coach Thomas Tuchel

Paris Saint-Germain hat einen Nachfolger für den kurz vor dem Jahreswechsel entlassenen Thomas Tuchel gefunden.

Wie der Champions-League-Finalist der Vorsaison am Samstag bestätigte, übernimmt Mauricio Pochettino das Traineramt vom früheren BVB-Coach.

"Ich bin sehr glücklich und fühle mich geehrt", sagte der Argentinier. "Ich möchte den Klub-Verantwortlichen für das mir entgegen gebrachte Vertrauen danken."

Pochettino hatte zwischen 2001 und 2003 als Profi und Kapitän für PSG gespielt. "Der Klub hatte immer einen besonderen Platz in meinem Herzen. Ich verbinde mit ihm wundervolle Erinnerungen, insbesondere an die einzigartige Atmosphäre im Prinzenpark", so der 48-Jährige.

Die Aufgabe in Paris gehe er mit "großen Ambitionen und Demut" an, sagte Pochettino, der Ende November 2019 bei Tottenham Hotspur gefeuert worden und seitdem vereinslos gewesen war.

PSG-Klubchef Nasser Al-Khelaïfi zeigte sich "sehr stolz" angesichts der Pochettino-Verpflichtung. "Die Rückkehr von Mauricio passt perfekt zu unserem Weg." Al-Khelaïfi sprach von einem "weiteren aufregenden Kapitel" in der Geschichte des neunmaligen französischen Meisters.

PSG bindet Mauricio Pochettino bis 2022 - plus Option

Pochettinos Vertrag in Paris läuft bis zum 30. Juni 2022. Zudem existiert eine Option auf eine Verlängerung um eine weitere Saison, wie PSG bestätigte.

Tuchel musste am 29. Dezember offiziell seinen Hut nehmen, trotz eines laufenden Vertrags bis Ende der Spielzeit, nachdem bereits an Heiligabend zahlreiche Medien über die anstehende Entlassung berichtet hatten.

In der laufenden Saison ist PSG um die Superstars Neymar, Kylian Mbappé und Ángel Di María in der Ligue 1 derzeit mit einem Punkt Rückstand auf Olympique Lyon und OSC Lille Tabellendritter. Im Achtelfinale der Champions League trifft Paris im Februar auf den FC Barcelona.

Pochettino wird seine erste Trainingseinheit bei PSG bereits am Sonntag leiten, wenn das mit den Katar-Millionen hochgerüstete Star-Ensemble aus der kurzen Winterpause zurückkehrt.