Stimmen: Hoeneß "ernüchtert"

Frey-Pressebild/Deines via www.imago-images.de

TSG-Coach Sebastian Hoeneß war bedient

Der Auftakt zum 14. Spieltag verlief für Bayern-Jäger Bayer Leverkusen nicht nach Maß. Auch die Verantwortlichen von Werder Bremen waren nach dem Spiel gegen Union Berlin mehr als bedient. Die Stimmen zur Fußball-Bundesliga:

Eintracht Frankfurt - Bayer Leverkusen 2:1

Adi Hütter (Trainer Eintracht Frankfurt): "Ein absolut verdienter Sieg. Wir hatten tolle Ballstafetten dabei, haben richtig gut verteidigt, die Balance hat gut funktioniert. Die Art und Weise hat mir imponiert. Wenn wir so spielen wie heute, sind wir in der Lage, einigen Mannschaften wehzutun. Wir sollten die Kirche nichtsdestotrotz im Dorf lassen."

Peter Bosz (Trainer Bayer Leverkusen): "Wir haben verdient verloren. Frankfurt war viel besser, wir waren schlecht. Wir sind das ganze Spiel hinterhergelaufen. Kein Spieler hat das Niveau erreicht. Das darf nicht passieren. Nächste Woche werden wir das besser machen."

Arminia Bielefeld - Borussia Mönchengladbach 0:1

Uwe Neuhaus (Trainer Arminia Bielefeld): "Zu Beginn des Spiels hat man einen krassen Unterschied gesehen. Wir sind gar nicht reingekommen. Gladbach hätte das Spiel da schon für sich auf den Weg bringen können, da hätte sich über ein 0:2 keiner beschweren dürfen."

Marco Rose (Trainer Borussia Mönchengladbach): "Wir haben in der Pause keine Szene gezeigt, weil wir nix zeigen mussten. Wir haben sehr gut gespielt, waren sehr dominant. Wir haben an den Glauben appelliert. Breel Embolo hat das mit seinen Stärken bei seinem Tor exzellent umgesetzt."

1. FC Köln - FC Augsburg 0:1

Markus Gisdol (Trainer 1. FC Köln): "Wir haben ein ausgeglichenes Spiel gesehen, am Ende hätten beide auch mit einem Unentschieden zufrieden sein können. Wenn wir das 1:0 erzielen bin ich sicher, dass wir gewinnen, es war heute einfach so ein Spiel. Und wir hatten ja die nötigen Chancen dazu, deshalb will ich mit meiner Mannschaft nicht zu hart ins Gericht gehen. Wir analysieren das, und dann geht es weiter."

Heiko Herrlich (Trainer FC Augsburg): "Wir wussten, dass es ein Spiel auf Augenhöhe wird und sind sehr glücklich über den Sieg. Gerade in der ersten Halbzeit haben die Teams sich gegenseitig neutralisiert. Wir mussten defensiv vor allem bei Standards aufpassen und offensiv geduldig sein. Das ist gelungen, der Sieg geht in Ordnung."

Werder Bremen - Union Berlin 0:2

Florian Kohfeldt (Trainer Werder Bremen): "Es war ein hochverdienter Sieg für Union Berlin. Wir haben in allen Belangen schlecht gespielt. So kann man kein Bundesliga-Spiel gewinnen."

Urs Fischer (Trainer Union Berlin): "Ich bin zufrieden mit der Leistung meiner Mannschaft. Sie war immer wach, konzentriert und bis zum Schluss voll bei der Sache. Wir freuen uns, dass es so gut läuft, aber wir werden nicht übermütig."

TSG Hoffenheim - SC Freiburg 1:3

Sebastian Hoeneß (Trainer TSG Hoffenheim): "Das ist ernüchternd. Den Start ins neue Jahr hatten wir uns anders vorgestellt. Da brauchen wir nicht drumherum zu reden. Die erste Halbzeit war ein Horrorfilm."

Christian Streich (Trainer SC Freiburg): "Es gab nur einen Weg, um hier zu bestehen. Und das war völlig selbstlos alles abzuarbeiten. Auch die Einwechselspieler haben es sehr gut gemacht. So konnten wir gewinnen."