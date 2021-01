Bayern unzufrieden mit Zirkzee - Verkauf statt Leihe?

Maro Donato via www.imago-images.de

Beim FC Bayern soll man unzufrieden mit der Einstellung von Joshua Zirkzee sein

Innerhalb der jungen Garde des FC Bayern gilt Joshua Zirkzee als eines der heißesten Eisen. Offenbar ist man an der Säbener Straße aber unzufrieden mit dem Arbeitseifer des ambitionierten Niederländers. Deshalb soll für den Rekordmeister neben einer Ausleihe auch ein permanenter Abgang infrage kommen.

Bei der fulminanten Aufholjagd des FC Bayern am Sonntagabend gegen Mainz 05 (5:2 nach 0:2) gehörte Joshua Zirkzee nicht dem Münchner Spieltagsaufgebot an. Immer mehr zeichnet sich ab, dass sich die Wege im Januar trennen werden - und das womöglich nicht nur vorübergehend.

Wie der "kicker" berichtet, haben sich die Bayern mittlerweile für einen Verkauf geöffnet. Zuvor hieß es stets, dass Zirkzee lediglich per Leihe abgeben werden soll. In jenem Fall aber wohl nur mit der Option auf einen Rücktransfer, heißt es weiter.

Der Sommertransfer von Eric Maxim Choupo-Moting soll Zirkzee als Fingerzeig gedient haben, dass beim FC Bayern nicht jeder mit der Entwicklung des 19-Jährigen einverstanden ist. "Er müsse mehr tun für seinen Job", heißt es angeblich im Umfeld des deutschen Rekordmeisters.

Unter Hansi Flick kam Zirkzee in der laufenden Saison erst drei Mal in der Bundesliga und einmal in der Champions League zum Einsatz. Ein Tor konnte er dabei nicht erzielen.

An Interessenten für den großgewachsenen Rechtsfuß mangelt es offenbar nicht. Der 1. FC Köln soll genauso wie Heracles Almelo die Fühler nach Zirkzee ausgestreckt haben, allerdings fehlen wohl die finanziellen Ressourcen für eine Zusammenarbeit. Anders verhält es sich mit Eintracht Frankfurt.

Die Adlerträger befinden sich nach dem Abgang von Bas Dost zum FC Brügge, der rund vier Millionen Euro in die Vereinskasse gespült hat, auf der Suche nach einem geeichten Nachfolger. "Er ist ein sehr guter junger Spieler, hat unheimlich viel Potenzial. Es sind Spieler genau von diesem Profil, nach denen wir schauen", sagte Eintracht-Sportvorstand Fredi Bobic vor Kurzem bei "Sky" über Zirkzee.

Eintracht Frankfurt: Rückkehr von Luka Jovic ein Thema?

Allerdings soll Zirkzee nicht der einzige potenzielle Kandidat bei der Eintracht sein. Auch über eine Rückkehr von Luka Jovic wird diskutiert. Zudem gehört dem Vernehmen nach Cenk Tosun vom FC Everton zu den Bewerbern um den vakanten Posten im Angriff

Schon im November deutete Zirkzee einen zumindest vorübergehenden Wechsel an. "Es ist wichtig, dass ich komplette Partien spiele", verriet er gegenüber der niederländischen Tageszeitung "Algemeen Dagblad": "Ich versuche, fit zu bleiben, und wenn ich während der Winterpause per Leihe wechseln kann, ist das vielleicht eine Option."