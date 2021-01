Watzke verrät: BVB-Absturz deutete sich schon früher an

Joachim Sielski via www.imago-images.de

Sieht beim BVB noch eine Menge Luft nach oben: Hans-Joachim Watzke

BVB-Boss Hans-Joachim Watzke hat bei seinem Herzensverein ein bewegtes Jahr 2020 erlebt. Nun hat der 61-Jährige auf die Entwicklung von Borussia Dortmund in den vergangenen Monaten zurückgeblickt und einen Ausblick gewagt.

Im "kicker"-Interview äußerte sich Watzke ausführlich zum Geschehen beim Champions-League-Achtelfinalisten. Ein Thema war dabei natürlich die Entlassung von Trainer Lucien Favre.

"Ein Trainerwechsel ist immer auch ein Zeichen dafür, dass etwas nicht rund läuft", betonte der Geschäftsführer, der weiter ins Detail ging: "Ich hatte über den weit überwiegenden Zeitraum hinweg das Gefühl, dass es sehr gut läuft. Das war im Dezember allerdings nicht mehr der Fall, deshalb mussten wir handeln."

Watzke weiter: "Wir hatten uns nicht mehr weiterentwickelt. Bereits im Sommer hatten wir die Vermutung, dass es ein schwieriges Jahr werden könnte. Indikatoren für uns waren die letzten beiden Heimspiele der Vorsaison gegen Mainz und Hoffenheim (0:2 und 0:4; Anm. d. Red.). Wenn du am 33. Spieltag zu einer so starken Leistung in der Lage bist, wie wir sie beim 2:0-Sieg in Leipzig gezeigt haben, dann darfst du dich am 32. und 34. Spieltag nicht so düpieren lassen. Da konnte man bereits ahnen, dass es schwierig werden könnte."

Tatsächlich kam der BVB im ersten Saisondrittel 2020/2021 immer mehr ins Schlingern. Vorläufiger Tiefpunkt war die 1:5-Heimniederlage gegen den VfB Stuttgart Mitte Dezember, die Favre schließlich den Job kostete.

Terzic bleibt beim BVB wohl nur eine Übergangslösung

Watzke ist sich der Probleme der Mannschaft durchaus bewusst. "Wir haben uns zuletzt schwergetan, leichtfüßig zu spielen, Ideen zu entwickeln, kreativ zu sein. Als läge alles unter Mehltau begraben", konstatierte der Sauerländer.

Deutliche Fortschritte hat er auch nach dem Trainerwechsel noch nicht erkannt. "In den ersten drei Spielen unter der Leitung von Edin Terzic war das natürlich auch noch erkennbar. Man hatte nie das Gefühl, als würde die Mannschaft nicht wollen. Aber es fehlten noch Form und Fokussierung", so Watzke, der dem neuen Coach einen klaren Auftrag mit auf den Weg gab: "Wir müssen ein bisschen weg vom geduldigen Spielaufbau und hin zu mehr Kreativität. Da sind wir uns in der Analyse alle einig."

Dass der Verein zur kommenden Saison einen neuen Übungsleiter verpflichten wird, wollte Watzke zwar nicht direkt bestätigen, deutete es aber an.

"Wir müssen nicht drum herumreden, dass wir uns auch andere Optionen offenhalten. Die nächsten Monate werden entscheiden, wie es ab dem Sommer weitergeht. Es spricht absolut für Edin, mit dem wir von Anfang an mit offenen Karten gespielt haben, dass er diese Chance ergreifen wollte. Er hat uns sofort gesagt: Ich bin Borusse, falls im Sommer ein neuer Trainer kommen sollte, bleibe ich Borusse", sagte der 61-Jährige über Terzic.

Watzke glaubt nicht an Sammer-Comeback auf der BVB-Bank

Dass Matthias Sammer, der Borussia Dortmund 2002 als Trainer zur Meisterschaft geführt hatte und mittlerweile als Berater für die Westfalen arbeitet, noch einmal an die Seitenlinie zurückkehrt, glaubt Watzke derweil nicht.

"Matthias hat nicht mehr vor, Trainer zu sein – so ist zumindest mein Gefühl. Er fühlt sich wohl damit, in seiner jetzigen Rolle bei uns seine Analysen zu erstellen. Man kann sich das nicht vorstellen, wie impulsiv er ist, wenn wir in unserer Runde zusammensitzen. Er lebt das mit allem Feuer der Welt. Aber er genießt es auch, nicht öffentlich darüber reden zu müssen", betonte der BVB-Boss, der "keine Indikation dafür" sieht, dass bei Sammer "in irgendeiner Weise die Überlegung reift, seinen Posten ändern zu wollen."