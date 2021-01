So leidet BVB-Boss Watzke mit dem FC Schalke

Maik Hölter/TEAM2sportphoto

Empfindet keine Schadenfreude für den FC Schalke: BVB-Boss Hans-Joachim Watzke

Beim BVB lief es in den vergangenen Wochen sportlich nicht rund, doch im Vergleich zum ewigen Ruhrpott-Rivalen FC Schalke 04 jammert Borussia Dortmund zweifelsfrei auf hohem Niveau. Der beispiellose Absturz der Königsblauen bewegt auch Hans-Joachim Watzke.

Im Rahmen eines "kicker"-Interviews wurde der Dortmunder Geschäftsführer auf die dramatische Situation in Gelsenkirchen angesprochen. Wer Schadenfreude erwartete, wurde eines Besseren belehrt.

"Mir tut es für Jochen Schneider sehr leid. Ich halte ihn für einen absolut seriösen und anständigen Kerl. Allerdings brauchst du auch ein bisschen Glück – und was das angeht, sieht es momentan schlecht aus", sagte Watzke.

Er habe "schon den Eindruck, als sei das die Folge einer langfristigen Entwicklung, die sich über Jahre aufgebaut hat", so der 61-Jährige weiter: "Ich kann nur hoffen, dass Schalke sich daraus befreit – auch wenn es sehr, sehr schwer wird."

Aktuell sind die Knappen das abgeschlagene Schlusslicht der Fußball-Bundesliga. Seit knapp einem Jahr wartet Schalke mittlerweile auf einen Sieg in der höchsten deutschen Spielklasse. Das Debüt des neuen Trainers Christian Gross ging beim jüngsten 0:3 in Berlin gründlich in die Hose.

BVB-Boss Watzke vergleicht den FC Schalke mit dem HSV

Watzke betonte, dem FC Schalke im Überlebenskampf "alle Daumen" zu drücken - und zwar "ganz unabhängig davon, welchen Stellenwert das Revierderby hat". Schließlich sei S04 "einer der Klubs, die die Bundesliga beleben".

Mehr noch: "Für die Attraktivität der Liga wäre es ein Drama, würde Schalke absteigen", machte der BVB-Boss deutlich und zog einen Vergleich zum Hamburger SV, der 2018 ins Unterhaus musste und dort seither feststeckt.

Watzkes eindringliche Warnung: "Am Beispiel Hamburg sieht man ja auch, dass es kein Selbstläufer ist, sofort wieder aufzusteigen."