Tönnies spricht Klartext: "Kehre nicht nach Schalke zurück"

Stellt Tönnies dem FC Schalke Geld für Transfers zur Verfügung?

Kommt er, oder kommt er nicht? Seit Tagen halten sich Gerüchte um eine mögliche Rückkehr von Clemens Tönnies zum FC Schalke. In der "Sport Bild" hat sich der Ex-Boss nun erstmals zu den jüngsten Meldungen geäußert.

Der FC Schalke ist in diesen Tagen in aller Munde. Weil es sportlich nicht läuft und dem Klub die schlechteste Sieglos-Serie der Liga-Historie droht. Und, weil lebhaft über ein mögliches Comeback Ex-Aufsichtsratschef Clemens Tönnies diskutiert wird. Der Unternehmer könnte den Verein mit Geld unterstützen, das in dringend benötigte Neuzugänge investiert werden und andernfalls nur durch Spielerverkäufe generiert werden könnte.

Die große Frage ist, in welcher Funktion Tönnies zu den Königsblauen zurückkehren würde: lediglich als Geldgeber oder aber in einer offiziellen Rolle? Letzterem erteilte der 64-Jährige in der "Sport Bild" nun eine klare Absage. "Ich kehre sicher nicht nach Schalke zurück!", zitiert die Sportzeitung eine SMS des Milliardärs. Damit ist zumindest eine von zwei Türen geschlossen.

Stellt Tönnies Schalke Millionen zur Verfügung?

Eine Tönnies-Rückkehr zum FC Schalke steht laut "Sport Bild" aber trotzdem noch zur Debatte - und zwar als reiner Geldgeber. Tönnies ist demnach bereit, Millionen für neue Spieler zur Verfügung zu stellen. Das allerdings unter der Bedingungen, dass die Gremien die Unterstützung geschlossen abnicken. Doch genau dazu wird es wohl nicht kommen.

Wie der "kicker" und "Bild" bereits übereinstimmend berichteten, wehrt sich ein Teil der Klubspitze gegen einen Wiedereinstieg des Ex-Aufsichtsratschefs. Die Bosse fürchten um ihre Glaubwürdigkeit, nachdem sie sich in der Vergangenheit schon überdeutlich von Tönnies losgesagt hatten. Dass Hilfe von Tönnies für noch mehr Unruhe im Verein sorgen würde, kommt erschwerend hinzu.