Bayern im Tiefschlaf: Warum ist immer ein Weckruf nötig?

Musste mit dem FC Bayern zuletzt viele Rückstände wettmachen: Hansi Flick

Langsam wird's unheimlich: Beim 5:2 (0:2)-Erfolg gegen Mainz 05 geriet der FC Bayern im achten (!) Bundesligaspiel in Folge in Rückstand. Auch wenn bislang fast immer der Turnaround glückte, zeichnet sich beim amtierenden Triple-Sieger doch zunehmend ein Tiefschlaf-Problem ab. Warum benötigt das Team von Trainer Hansi Flick derzeit stets einen Weckruf?

Als Manuel Neuer am Sonntagabend gegen 18:45 Uhr zum zweiten Mal den Ball aus dem Netz fischen musste, wirkte der Welttorhüter 2020 einigermaßen konsterniert. Gerade hatte der Mainzer Abwehrspieler Alexander Hack, zuvor wahrlich nicht als Torjäger bekannt, den Bayern-Keeper per Kopf überwunden.

0:2. Gegen den Vorletzten. Im eigenen Stadion. Schlimmer hatte es die Münchner in den vergangenen Wochen nie erwischt. Dass es am Ende doch wieder zum Dreier langte, spricht einerseits für die großartigen Comeback-Qualitäten des hochkarätig besetzten FCB-Ensembles, andererseits aber auch für den ebenso unerklärlichen wie riskanten Bedarf am Hallo-wach-Effekt.

"Unser Defensivverhalten war in der ersten Halbzeit nicht das, was man sich von einer Spitzenmannschaft vorstellt. Wir sind die Zweikämpfe fahrlässig angegangen, haben dem Gegner Chancen gegeben", analysierte Coach Flick nach der Partie messerscharf. Die Krux: Erkenntnis allein führt nicht zu Besserung.

Beim FC Bayern heulen die Alarmsirenen: "Das kostet extra Kraft"

Mittlerweile schlagen auch die Stars des Rekordmeisters Alarm. "Die Mentalität stimmt, aber Rückstände sind anstrengend. Wir wissen immer, dass wir das drehen können. Aber unser Ziel muss sein, auch mal einfacher Spiele zu gewinnen. So kostet das Kraft", warnte der gegen Mainz einmal mehr extrem starke Joshua Kimmich.

Teamkollege Leroy Sané, ebenfalls entscheidend an der Aufholjagd beteiligt, pflichtete ihm bei. "Das kostet extra Kraft. Wir müssen von der ersten Minute an wacher sein", forderte der Sommer-Neuzugang.

Die mahnenden Worte der deutschen Nationalspieler fallen bei Hansi Flick auf fruchtbaren Boden. Der 55 Jahre alte Übungsleiter sieht die Hauptursache für das Tiefschlaf-Problem im komplizierten Trainingsrhythmus.

Immer wieder fallen wichtige Stützen wochenlang aus, müssen ersetzt werden. Zeit, Spieler aus der zweiten Reihe, allen voran die Neuzugänge, als Ersatz aufzubauen, ist im eng getakteten Corona-Kalender jedoch kaum vorhanden.

"Es fehlt ihnen an Trainings. Jeder einzelne hat noch Luft nach oben - das gilt aber auch für die Spieler, die schon länger im Kader sind", stellte Flick kürzlich fest.

Defensiv-Stars des FC Bayern kämpfen mit ihrer Form

Zunehmend alarmierend ist allerdings auch die offenkundige Formschwäche einstiger Abwehrsäulen. David Alaba spielt inmitten des Wirbels um seinen möglichen Abschied nach der Saison bislang allenfalls mäßig, der 2019/2020 noch so konstante Benjamin Pavard ist gar zum Risikofaktor mutiert.

Dass der französische Weltmeister gegen Mainz bereits zur Pause in der Kabine blieb, passt ins Bild. Sein fahriges Defensivverhalten begünstigte die beiden Gegentreffer, von sport.de bekam der 24-Jährige folgerichtig die Note 5,0.

Umso ärgerlicher ist für die Verantwortlichen, dass die Herausforderer ebenfalls schwächeln. So fehlte Bouna Sarr am Wochenende zwar angeschlagen, wäre aber wohl auch fit keine Option für Flick gewesen.

Der Acht-Millionen-Euro-Neuzugang, der den Konkurrenzkampf auf der rechten Abwehrseite beleben sollte, scheint an der Säbener Straße schon nach wenigen Monaten durchgefallen zu sein. Zu enttäuschend waren seine bisherigen acht (Kurz-)Auftritte im FCB-Dress.

Weckruf-Prinzip kann nicht ewig funktionieren

Am Freitag steht für den FC Bayern nun die unliebsame Reise nach Mönchengladbach (ab 20:30 Uhr im LIVE-Ticker) auf dem Programm. Kaum ein Stadion löst bei den Münchner Fans größeres Schaudern aus als der Borussia-Park. Drei der vergangenen fünf Gastspiele am Niederrhein gingen verloren.

Um das Duell mit den Fohlen diesmal unbeschadet zu überstehen, muss die Mannschaft von Beginn an hellwach sein. Denn: Ewig kann und wird das Weckruf-Prinzip nicht funktionieren.

Heiko Lütkehus