Plötzlich Torjäger: Gündogan begeistert Manchester City

Martin Rickett via www.imago-images.de

Torgefährlich wie nie: Ilkay Gündogan

Drei Tore in den vergangenen vier Ligaspielen: Ilkay Gündogan überzeugt bei Manchester City in offensiverer Rolle - und will im EM-Jahr auch bei Joachim Löw durchstarten.

Seine neue Rolle macht Gündogan so richtig Laune. "Im Moment läuft es ganz gut für mich", sagt der Nationalspieler - und lacht. Ganz gut ist dabei eher untertrieben für einen, der eigentlich defensiver Mittelfeldspieler ist, zuletzt aber als Torjäger aufgefallen ist. Mit drei Toren in den vergangenen vier Ligaspielen hatte Gündogan einen großen Anteil am Aufschwung von Manchester City.

Seine Top-Leistungen sollen Gündogan im EM-Jahr auch bei Joachim Löw unverzichtbar machen. "Natürlich strebe ich für die EM einen Stammplatz an - egal in welchem System", sagt Gündogan im "SID"-Gespräch, "das ist aber kein Geheimnis und würde der Trainer von mir auch so verlangen, um ehrgeizig zu bleiben." Ganz so wie Pep Guardiola bei City, wo Gündogan nach schwerer Corona-Erkrankung in Topform aufspielt.

"Es ist unglaublich, wie gut er ist. Er ist außergewöhnlich, eine der besten Verpflichtungen der Klubgeschichte", schwärmte Teammanager Guardiola schon vor einiger Zeit von seiner Nummer Acht - jener etwas offensiveren Position, die Gündogan inzwischen tatsächlich einnimmt. Von dort stößt er immer wieder in die Tiefe vor und erzielte zuletzt drei Mal das wichtige 1:0 für Manchester.

Gündogan bald auch Stammspieler im DFB-Team?

Er freue sich über die Treffer, "definiere" sich aber nicht über sie, sagt Gündogan: "Auch unabhängig davon fühle ich mich derzeit richtig gut." Wie gut, belegen auch andere Zahlen: Mit Gündogan kommt City in der Liga auf 2,4 Punkte/Spiel, ohne ihn auf nur einen. In der Champions League gab es bei fünf Siegen ein Remis - ohne Gündogan in Porto (0:0).

Der frühere Dortmunder will den Aufschwung nicht an sich allein festmachen. "Unser Motor" laufe nach dem schwächeren Herbst "wieder richtig auf Hochtouren", meint er. Sogar "nahezu perfekt" sei es beim 3:1 im Topspiel beim FC Chelsea gewesen. Guardiola lobte danach, City spiele endlich wieder wie in den Meisterjahren 2018 und 2019.

Als Schlüssel sieht Gündogan die Defensive: "Ich denke nicht, dass wir selbst in den Meisterjahren so eine Stabilität hatten." Allerdings stehe die Mannschaft "noch nicht so weit oben, wie es unser Anspruch ist". City kann Titelverteidiger FC Liverpool an der Spitze aber überflügeln, sofern es seine beiden Nachholspiele gewinnt.

Nach den Sternen will Gündogan auch bei der EM greifen - ungeachtet der jüngsten 0:6-Pleite in Spanien. "Mit dieser Kritik müssen wir jetzt umgehen und es im März nicht nur ein bisschen, sondern viel besser machen", sagt er.

Mit Erfolgen in der WM-Quali könne das DFB-Team "für das Turnier zumindest noch ein bisschen positivere Stimmung erzeugen". Und dann angreifen - mit Stammspieler Gündogan.