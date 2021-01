Medien: BVB setzt DFB-Stars auf die Streichliste

RHR-FOTO / Dennis Ewert via www.imago-images.de

Der BVB würde Julian Brandt (Mitte) und Nico Schulz (rechts) im Winter offenbar abgeben

Borussia Dortmund setzt den Rotstift an: Der BVB will seinen Kader in der laufenden Transferperiode offenbar verkleinern und sich von zwei Nationalspielern trennen - mit einer kleinen Einschränkung.

Wie "Bild" erfahren haben will, stehen mit Nico Schulz und Julian Brandt gleich zwei Nationalspieler auf der Dortmunder Transferliste. Beide haben die Erwartungen in den letzten Wochen und Monaten nicht erfüllt und dürfen den Verein verlassen - sofern ein lukratives Angebot eingeht.

Eine Trennung von Schulz wäre laut des Berichts endgültig. Der 27-jährige Linksverteidiger kam im Sommer 2019 nach Dortmund, spielte aber weder unter Ex-Trainer Lucien Favre noch unter Neu-Coach Edin Terzic bislang eine Rolle. In rund eineinhalb Jahren verbuchte Schulz in allen Wettbewerben gerade einmal 16 Startelfeinsätze.

Bei welchem Angebot der BVB den Nationalspieler ziehen lassen würde, ist nicht bekannt. Sicher ist: Die 25 Millionen Euro, die die Schwarz-Gelben einst nach Hoffenheim überwiesen, werden sie nicht bekommen. Die Frage ist vielmehr, ob überhaupt eine adäquate Offerte für den 27-Jährigen eingeht. Schon im Sommer soll Schulz auf der internen Abschussliste gestanden haben, und schon dort fand sich kein Abnehmer für den Reservisten.

BVB-Abschied auf Zeit von Brandt?

Etwas anders gestaltet sich die Situation bei Julian Brandt. Auch der offensive Mittelfeldspieler darf laut "Bild" gehen. Allerdings will der BVB den 24-Jährigen (noch) nicht verkaufen, sondern lediglich verleihen.

Noch immer hegen die Verantwortlichen demnach die Hoffnung, dass Brandt die hohen Erwartungen erfüllt und sich in Dortmund durchsetzt. Ein Verkauf steht daher in diesem Winter nicht zur Debatte, heißt es.

Lose Wechsel-Gerüchte um Brandt gab es zuletzt in Verbindung mit dem FC Arsenal. Die Londoner sollen sich mit dem Nationalspieler beschäftigt und über einen Transfer nachgedacht haben. Allerdings drückt auch bei den Gunners der finanzielle Schuh. Sofern der Klub vorher keine Verkäufe tätigt, wird auch nicht groß eingekauft werden. Eine Leihe von Julian Brandt könnte dieses Problem jedoch lösen.