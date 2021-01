Winter-Transfers beim FC Bayern? Flick spricht Klartext

kolbert-press/Christian Kolbert

Hansi Flick spricht über mögliche Winter-Transfers des FC Bayern

Der FC Bayern trifft in der Fußball-Bundesliga am Freitagabend (20:30 Uhr) auf Borussia Mönchengladbach. Trainer Hansi Flick hat im Vorfeld ein Update zur Personalplanung des deutschen Rekordmeisters gegeben.

Trotz anderslautender Gerüchte geht der Münchner Übungsleiter von einem Verbleib von Javi Martínez und Joshua Zirkzee aus.

"Mir ist nichts bekannt. Ich habe von beiden Seiten, also von Javi Martínez und Joshua Zirkzee, nichts gehört. Ich gehe davon aus, dass sie im nächsten halben Jahr im Kader stehen", sagte Flick auf der Pressekonferenz des FC Bayern.

Während Martínez, dessen Vertrag im Sommer ohnehin ausläuft, immer wieder mit einer vorzeitigen Rückkehr in seine spanische Heimat in Verbindung gebracht wird, soll Zirkzee beim 1. FC Köln und Eintracht Frankfurt auf dem Zettel stehen. Im Gespräch ist eine Leihe des 19 Jahre alten niederländischen Angreifers.

FC Bayern: Hansi Flick rechnet nicht mit Neuzugängen

Mit Neuzugängen bis zur Schließung des Transferfensters am 1. Februar rechnet Flick nicht. "Die aktuelle Situation, die fast alle Klubs in der Welt haben, ist nicht einfach. Aufgrund dessen bin ich keiner, der neue Spieler fordert. Mit diesem Kader werden wir bis zum Ende der Saison zusammen sein", so der 55-Jährige.

Die aktuelle Mannschaft habe "eine sehr gute Qualität. Ich sehe unsere Ziele nicht gefährdet. Wir haben Luft nach oben, das weiß jeder einzelne Spieler, daran müssen wir arbeiten

Gegen Gladbach möchte der FC Bayern seine Gegentor-Flut stoppen. In den vergangenen acht Bundesliga-Partien geriet der Titelverteidiger immer in Rückstand. "Wir wollen in den Zweikämpfen präsenter sein als in den Spielen zuvor. Es fängt vorne an und hört hinten auf", forderte Flick von seiner Mannschaft.

Kingsley Coman kehrt nach einer Oberschenkelzerrung wieder in den Kader zurück, Serge Gnabry ist hingegen fraglich, wie der Coach des FC Bayern mitteilte.

Die Pressekonferenz des FC Bayern zum Nachlesen:

+++ Flick über Martínez und Zirkzee +++

"Mir ist nichts bekannt. Ich habe von beiden Seiten, also Javi Martínez und Joshua Zirkzee, nichts gehört. Ich gehe davon aus, dass sie im nächsten halben Jahr im Kader stehen."

+++ Flick über die Dallas-Profis +++

"Dazu kann ich Ihnen aktuell nichts sagen. Es ist noch nichts zu mir durchgedrungen."

+++ Flick über Gnabry und Coman +++

"Man muss abwarten. Er hat immer noch Schmerzen, ich muss später mit den Ärzten sprechen. Coman hat voll mittrainiert und wird im Kader stehen."

+++ Flick über Zirkzee +++

"Mir ist aktuell nicht bekannt, dass uns ein Spieler verlassen wird, aber bis zum Transferschluss ist ja noch etwas Zeit. Er war vier bis fünf Wochen aus dem Training raus. Wenn er nicht bei uns spielt, wird er Einsätze bei der U23 bekommen. Er ist vor dem Tor einfach gut und hat eine gute Technik und einen guten Schuss. Das muss er bei der U23 dann auch beweisen."

+++ Flick über die Transferplanung +++

"Ich habe schon öfters gesagt: Dass der ein oder andere Neuzugang Eingewöhnungszeit braucht, ist normal. Jeder hat so seine kleine Geschichte, für neue Spieler wäre es auch gut, wenn man mehr Trainingseinheiten hätte. Marc Roca und Bouna Sarr waren zuletzt verletzt. Aber wir sind in einer schwierigen Phase immer noch Tabellenführer."

+++ Flick über Kimmich und Pavard +++

"Joshua wird auf der Sechs spielen. Benjamin hat wie viele Spieler eine sehr gute erste Hälfte 2020 gespielt. Er war bis zu seiner Verletzung einer unserer konstantesten Spielern. Ihm fehlt aktuell vielleicht ein bisschen die Bereitschaft, die Linie hoch und runter zu marschieren, vielleicht ist er nicht bei 100 Prozent. Er bekommt unsere Unterstützung und er wird aus diesem Tal herauskommen."

+++ Flick über mögliche Transfers +++

"Die aktuelle Situation, die fast alle Klubs in der Welt haben, ist nicht einfach. Aufgrund dessen bin ich keiner, der neue Spieler fordert. Ich denke, dass dieser Kader bis zum Ende bleibt. Vielleicht geht noch Jemand, aber wir haben genug Qualität im Kader."

+++ Flick über die Anfangsphase +++

"Die Frage stellen wir uns auch, wir sprechen das in der Mannschaft auch an. Wir wollen in den Zweikämpfen präsenter sein als in den Spielen zuvor. Es fängt vorne an und hört hinten auf. Wir brauchen eine andere Einstellung von Anfang an und nicht erst ab der 48. Minute. Diese Mentalität haben wir auch. Gerade gegen eine Mannschaft wie Gladbach müssen wir wissen, was auf uns zukommt."

+++ FC Bayern weiter Tabellenführer +++

Der FC Bayern führt die Bundesliga trotz der defensiven Schwächen weiter an. Aktuell haben die Münchner 33 Punkte auf dem Konto. RB Leipzig ist dem Titelverteidiger aber mit 31 Zählern dicht auf den Fersen.

+++ Stoppt der FC Bayern die Rückstand-Serie? +++

Der deutsche Rekordmeister ist in den vergangenen acht Bundesliga-Partien immer in Rückstand geraten. Am letzten Spieltag drehte der FC Bayern ein 0:2 gegen Mainz 05 noch in einen 5:2-Erfolg. Dennoch präsentieren sich die Münchner in der Defensive weiter anfällig. In 14 Begegnungen musste der FC Bayern schon 21 Gegentore hinnehmen.