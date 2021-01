Bayerns 0:1-Schwäche für Funkel "nicht zu erklären"

Martin Hoffmann Berliner Str.31 via www.imago-imag

Friedhelm Funkel äußerte sich zum FC Bayern

Der FC Bayern München hat in der Bundesliga zuletzt mit einer mysteriösen 0:1-Schwäche für Fragezeichen bei Cheftrainer Hansi Flick gesorgt: Gleich achtmal in Folge geriet der Deutsche Fußball-Meister in Rückstand, verpennte jeweils die Startphase in seine Spiele. Nicht nur in München gehen die Protagonisten seit Wochen auf Ursachenforschung.

Auch Bundesliga-Legende und Ex-Coach Friedhelm Funkel mutmaßte über die Gründe, warum die Bayern in den letzten Wochen derart nachlässig in den ersten Halbzeiten auftritt: "Um ehrlich zu sein, kann ich mir das nicht erklären, denn das ist so ungewöhnlich. Vielleicht sind sie ein bisschen zu nachlässig und am Anfang nicht so ganz konzentriert. [...] Wenn Hansi oder die Spieler wüssten, woran es liegt, würden sie es ja sofort abstellen. Das ist manchmal im Fußball so, dass du einige Dinge überhaupt nicht erklären kannst", so der 67-Jährige im Gespräch mit "Sky".

Der Rekordmeister geriet in den letzten Monaten seit dem 3:2 im Topspiel bei Borussia Dortmund zwar achtmal in Rückstand, holte daraus aber dennoch fünf Siege und drei Unentschieden. Ein Wert, der laut Funkel auf der anderen Seite die große Qualität beim deutschen Branchenprimus belegt.

"Dass die Bayern das dann trotzdem immer noch schaffen, diese Spiele auch noch in Siege zu verwandeln, spricht für die Klasse dieser Mannschaft", so der Trainer im Ruhestand, der bis Jahresbeginn 2020 noch als Cheftrainer bei Fortuna Düsseldorf aktiv war.

Gegen die ständigen Rückstände anzulaufen kostet laut Funkel "natürlich zusätzlich Kraft". Vor dem Hintergrund des engen Terminkalenders in den kommenden Wochen sei es daher umso wichtiger, wieder von Beginn an in die Spur zu kommen.

Die Schwäche des FC Bayern in den Anfangsphasen der letzten Wochen lässt sich beim Blick auf die Tabelle nach 45 Minuten deutlich ablesen. Dort rangieren die Münchner nämlich nur auf Platz 4 und haben mehr Gegentore auf dem Konto als etwa der SC Freiburg oder Arminia Bielefeld.