Baubewilligung für neues LASK-Stadion ist durch

Die neue LASK-Arena soll 2022 fertig sein

Der LASK hat vonseiten der Bau- und Bezirksverwaltung der Stadt Linz grünes Licht für die Errichtung der neuen Arena auf der Gugl erhalten.

Der LASK hat die Baubewilligung für seine neue Arena erhalten. Wie der Bundesligist mitteilte, wurde am Donnerstag ein positiver Baubescheid vonseiten der Bau- und Bezirksverwaltung der Stadt Linz ausgestellt. Am neuen Stadion auf der Linzer Gugl soll ab Frühjahr gearbeitet werden, die Eröffnung ist für Sommer 2022 geplant. Ab der Saison 2022/23 soll die rein für Fußball konzipierte Arena bespielt werden können.

"Das Stadionprojekt ist für unseren Verein unabdingbar, um in sportlicher und wirtschaftlicher Hinsicht langfristig erfolgreich zu sein. Es ist die Basis, um dauerhaft konkurrenzfähig in der Bundesliga um die vordersten Plätze spielen zu können, und damit auch für die Jugend und den Breitensport Vorbildwirkung zu entfalten", sagte LASK-Präsident Siegmund Gruber in einer Aussendung des Klubs.

Der LASK will selbst 65 Millionen Euro in die neue Raiffeisen-Arena, die 20.000 Zuschauer fassen soll, investieren. Das Land Oberösterreich steuert eine Förderung von 30 Millionen Euro bei.

