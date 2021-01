Dank FC St. Pauli: HSV bleibt trotz Patzer auf Platz 1

Sportfoto Zink / Wolfgang Zink via www.imago-image

HSV mit Remis beim 1. FC Nürnberg

Der Hamburger SV bleibt Spitzenreiter der 2. Fußball-Bundesliga. Das Team von Trainer Daniel Thioune kam beim 1. FC Nürnberg zu einem 1:1 (1:1) und profitierte zudem vom Stadtrivalen FC St. Pauli.

Der Kiezklub spielte gegen den HSV-Verfolger Holstein Kiel 1:1 (0:0).

Simon Terodde (33.) bescherte den Hamburgern nach zuletzt vier Siegen in Serie mit seinem 16. Saisontor zumindest einen Punkt.

Fabian Nürnberger (14.) hatte die Gastgeber, die auf ihren gesperrten Chefcoach Robert Klauß verzichten mussten, in Führung gebracht.

In einer abwechslungsreichen ersten Halbzeit hatten die Franken zunächst die besseren Chancen und gingen folgerichtig auch in Führung. Nürnberger vollendete einen Konter per Direktabnahme.

Die Hamburger konnten sich nur selten offensiv durchsetzten, kombinierten sich aber vor dem Tor sehenswert über die linke Außenbahn nach vorne. Terodde spitzelte eine Flanke aus kurzer Distanz ins Club-Tor.

Nach der Pause spielten beide Teams weiter auf Sieg. Zählbares sprang jedoch nicht heraus, vor allem weil beide Teams in den entscheidenden Momenten nicht konsequent genug agierten.