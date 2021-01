Fischer vom Europapokal-Gerede genervt

nordphoto / Engler via www.imago-images.de

Union Berlins Trainer Urs Fischer denkt nicht an den Europa Pokal

Union Berlin etabliert sich weiter in der Spitzengruppe der Fußball-Bundesliga. Vom Europapokal will an der Alten Försterei aber noch niemand sprechen.

Urs Fischer ließ sich auch dieses Mal nicht aus der Reserve locken. Europapokal? Mit Union Berlin? "Stellen Sie mir nicht immer diese Frage", sagte der Schweizer Trainer, der das für ihn leidige Gerede vom internationalen Geschäft im Umfeld der Alten Försterei doch selbst heraufbeschworen hatte.

Nicht mit markigen Worten allerdings, vorsichtig geträumt werden darf in Köpenick aufgrund starker Leistungen und konstant guter Ergebnisse der Mannschaft. Union steht kurz vor dem Ende der Hinrunde viel besser da als erwartet, den 15. Spieltag beenden die Berliner auf dem fünften Rang, mit 25 Punkten dürfte das eigentliche Saisonziel Klassenerhalt frühzeitig erreicht werden.

Denn auch beim 2:2 (1:1) gegen den VfL Wolfsburg bewies das seit fünf Spielen ungeschlagene Überraschungsteam, das es längst in der Bundesliga etabliert ist. "Ich freue mich über den Punkt, wieder einer mehr auf dem Konto. Wir dürfen zufrieden sein", sagte Fischer: "Am Schluss ist dieses Unentschieden ein korrektes Resultat."

Union nach Remis "ein bisschen" enttäuscht

Dabei war sogar ein weiterer Sieg im Bereich des Möglichen gewesen. Nach einer Roten Karte für Maximilian Arnold (Notbremse, 50.) spielte Union fast eine Halbzeit in Überzahl. Die Treffer von Sheraldo Becker (29.) und Robert Andrich (52.) reichten aber nicht, nach Renato Steffen (10.) traf auch Wout Weghorst (65., Handelfmeter nach Videobeweis) für Wolfsburg.

"Ein bisschen Enttäuschung ist da. Nach einer Roten Karte und einer Führung stellt man sich das anders vor. Aber das passiert im Fußball so. Wir freuen uns, dass wir ein bisschen oben dabei bleiben", sagte Freistoß-Torschütze Andrich bei "DFL international". Der ehemalige Wolfsburger Robin Knoche ergänzte bei "Sky": "Wir lassen das Unentschieden sacken. Wir machen uns nicht verrückt."

Wohin die Reise für Union in der laufenden Saison geht, wird sich zeigen. Die Anerkennung für den vermeintlichen Underdog ist aber bereits jetzt groß. Wolfsburgs Trainer Oliver Glasner lobte die "sehr konstanten und guten Leistungen" der Berliner: "Sie machen das richtig gut. Ich denke, dass sie sicherlich noch länger in diesen Regionen bleiben können."

Zehn bis zwölf Mannschaften gebe es in der Bundesliga, so rechnete Glasner vor, "die völlig zurecht aufgrund ihrer Qualität den Anspruch stellen, international zu spielen." Damit meinte der Österreicher auch Union.

Auch der VfL gehört zu den Kandidaten auf einen Europapokalplatz. Die Wölfe sind punktgleich hinter Berlin Sechster - und verdienten sich für ihre Moral ein Sonderlob vom Trainer. "Dass wir nochmal zurückgekommen sind, zeigt, dass wir gefestigt sind", sagte Glasner: "Über 90 Minuten geht der Punkt in Ordnung."