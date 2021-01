Abwehr oder Mittelfeld? Kimmich spricht Klartext

Moritz Mueller via www.imago-images.de

Joshua Kimmich zählt beim FC Bayern zu den unumstrittenen Leistungsträgern

Kaum ein anderer Spieler ist für den Erfolg des FC Bayern so wichtig wie Joshua Kimmich. Der einstige Außenverteidiger zieht mittlerweile im Münchner Mittelfeld die Fäden. Die Verantwortlichen wissen um die Bedeutung des 25-Jährigen für die Mannschaft.

Im "kicker" stimmte Vorstandsboss Karl-Heinz Rummenigge ein Loblied auf den deutschen Nationalspieler an.

"Er verfügt über ein ausgeprägtes Spielverständnis und ist ein entscheidender Takt- und Impulsgeber für unsere Mannschaft. Zudem hat Joshua einen unbedingten Siegeswillen und ist läuferisch das Nonplusultra", hob der Ex-Profi hervor.

Laut Rummenigge verkörpert Kimmich "ohne jede Übertreibung Weltklasse". Kein Wunder, dass er den Allrounder am liebsten elf Mal im Team hätte. "Aber es gibt Joshua Kimmich eben nur einmal. Und wir sind glücklich, dass er beim FC Bayern spielt", so der 65 Jahre alte Entscheidungsträger.

Position beim FC Bayern für Kimmich nebensächlich

Kimmich selbst ist mit seiner Rolle beim Rekordmeister zufrieden. Daran ändert auch die Tatsache, dass er hin und wieder hinten rechts aushelfen muss, nichts.

"Ich habe deutlich gesagt, auf welcher Position ich mich persönlich wohler fühle, aber mir ist es wichtiger, ein Spiel zu gewinnen, als stur auf der Sechs zu spielen und nur an mich und meine Position zu denken", betonte der DFB-Star und ergänzte: "Ich habe oft genug bewiesen, dass ich auf beiden Positionen für die Mannschaft wichtig sein kann."

Dass er eigentlich auf zwei Positionen gebraucht würde, bereitet dem 25-Jährigen kein Kopfzerbrechen. "In der letzten Saison habe ich auch kaum auf der Rechtsverteidiger-Position gespielt, und es hat gut geklappt. Es kann also auch mit nur einem Kimmich funktionieren", stellte er klar.

In der laufenden Saison stand der in Rottweil geborene Kimmich bislang in 14 Pflichtspielen für den FC Bayern auf dem Rasen und sammelte dabei 13 Scorerpunkte (vier Tore, neun Vorlagen).