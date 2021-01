Befreiter Sancho spricht von "sehr schwieriger" Saison

Norbert Schmidt

BVB-Star Jadon Sancho hat zurück in die Erfolgsspur gefunden

Bei Borussia Dortmund äußerte niemand Zweifel daran, dass sich Jadon Sancho aus seinem Tief befreien wird. In den letzten Spielen ließ der BVB-Star seine Dürreperiode endlich hinter sich. Nach seinem starken Auftritt am Wochenende spricht Sancho über seine bisher verzwickte Saison.

Jadon Sancho scheint sich endgültig aus seinem Formtief gewunden zu haben. Neben Doppelpacker Erling Haaland war der hochtalentierte Brite im Auswärtsspiel gegen RB Leipzig (3:1) mit einem Tor und einer Vorlage der Sieg-Garant.

"Diese Saison war für mich persönlich sehr schwierig", sagte Sancho nach seiner Gala-Vorstellung gegenüber "bundesliga.com". Er sei sich deshalb bewusst gewesen, dass er sich auf sein Spiel konzentrieren müsse, wenn er über Weihnachten wegfahre: "Und dass ich zurückkomme und bereit bin, loszulegen."

BVB-Star verbrachte Weihnachten in Dubai

In Absprache mit dem BVB verbrachte Sancho die freie Zeit vor dem Jahreswechsel trotz der Corona-Pandemie in Dubai, um sich dort die Weihnachtsfeiertage über mit seinem Vater zu auszutauschen. Der 20-Jährige musste aufgrund der weltweiten Einschränkungen lange Zeit auf ein Familientreffen verzichten. Der mentale Schub ist nicht von der Hand zu weisen.

Denn schon vor dem Leipzig-Spiel avancierte Sancho beim 2:0 gegen Wolfsburg mit einem Tor und einer Vorlage zum Matchwinner. "Ich arbeite jeden Tag hart im Training und auf dem Platz, deshalb bin ich froh, dass ich meine Tore und Assists mache", sagte der englische Nationalspieler, für den inzwischen 17 Torbeteiligungen in 20 Pflichtspielen festgehalten sind.

Sanchos zurückerlangte sportliche Lebendigkeit ist freilich auch Edin Terzic nicht verborgen geblieben. Der seit einem Monat als BVB-Trainer waltende 38-Jährige erklärte derweil, wo er bei Sancho noch Raum zur Feinjustierung ausgemacht hat.

Terzic über "kleine Anpassungen" bei Sancho

"Es sind nur kleine Anpassungen", sagte Terzic bei "ESPN". Bei der ersten Ballberührung könne Sancho noch schneller werden, um den Gegner nicht in Situationen zu bringen, " in denen er Zwei-gegen-Eins-Möglichkeiten schaffen kann".

Der BVB-Coach habe mit seinem Shootingstar in den letzten Wochen viel gesprochen. Terzic hielt seinem kriselnden Supertalent in der Öffentlichkeit stets die Stange – und legte in dieser Hinsicht noch mal nach: "Die Spieler können nicht immer auf diesem Niveau spielen. Das wusste er. Er ist hungrig geblieben und wir haben versucht, ihn als Team zu unterstützen." Was offensichtlich hervorragend gelang.