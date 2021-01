Bielefeld freut sich über "absolute Erlösung"

dpa

Erleichtert Dank eines Tores von Reinhold Yabo (2.v.r) kann Arminia Bielefeld die Abstiegsränge verlassen

Es hatte ein wenig Untergangsstimmung geherrscht bei Arminia Bielefeld, doch die Erleichterung war nun umso größer.

"In den letzten Wochen hatte man den Eindruck gewinnen können, dass wir abgeschlagen Letzter sind", sagte Kapitän Fabian Klos nach dem 1:0 (0:0) gegen Hertha BSC: "Und jetzt sind wir runter von den Abstiegsplätzen."

In der Tat schob sich der Aufsteiger durch den verdienten Erfolg auf Rang 15, der am Saisonende zur Rettung reichen würde. Auch für Trainer Uwe Neuhaus waren das erste Bundesliga-Tor von Reinhold Yabo (64.) und der Sieg "eine absolute Erlösung. Selten waren die letzten 15 Minuten so lange. Zwischendurch kam es mir vor, als würde die Zeit stehenbleiben." Doch der Grund für den Sieg lag auf der Hand: Mentalität.

Während die Hertha-Spieler "mangelnden Willen" monierten, stellte Neuhaus zufrieden fest: "Wir haben sie niedergekämpft. Das gibt Mut und Vertrauen. Aber wir sind noch nicht über den Berg."

Eine besondere Bestätigung erhielt Klos, der mit mehr als 33 km/h den schnellsten Sprint des Spiels hinlegte. "Eigentlich bin ich am schnellsten müde", scherzte der 33-Jährige und ergänzte ernsthaft: "Es wird oft gesagt, ich sei nicht so schnell. Das verfolgt mich schon die ganze Karriere. Aber das ist ein Trugschluss."