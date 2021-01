Das Geheimnis des Fußballerfolgs: So werden Sieger gemacht

unknown

Fans bilden einen wichtigen Grundpfeiler für erfolgreiche Fußballklubs

Manche Vereine scheinen immer obenauf zu sein. Sie gewinnen nahezu jedes Spiel, ihr Ruf eilt ihnen wie Donnerhall voraus. Abgesehen davon, dass viel Geld die Möglichkeit dazu eröffnet, die besten Spieler einzukaufen, müssen weitere zentrale Faktoren stimmen.

Geld allein ist allen Unkenrufen zum Trotz nicht alles. Wie werden Sieger gemacht? Der Beitrag beleuchtet vier Erfolgsfaktoren genauer.

1. Fanfaktor: Die beliebtesten Fußballklubs und ihre Fans

Zu den beliebtesten Fußballklubs der Welt gehören Arsenal, Real Madrid und Liverpool sowie Man United, Ajax Amsterdam und Juventus Turin. Tatsächlich liegen besonders beliebte Klubs oft, aber nicht immer, auch in der Tabelle auf den vorderen Plätzen. Die Fans tragen ihre Mannschaft nicht selten zum Sieg. Wenn sie nicht dabei sein können und Spiele vor leeren Rängen stattfinden, dann fehlt eine entscheidende Komponente.

Fans fiebern mit, Fans unterstützen und sie motivieren. Wenn es sein muss auch mit lautstarken Gesängen, in denen es um Rückschläge, Hoffnung, Zusammenhalt und Treue geht. In der Liverpooler Fankurve "The Kop" entstand das legendäre Lied "You'll never walk alone", das auf der ganzen Welt gesungen, aber stets eine Reminiszenz an die treuen Liverpooler Fans, den weltberühmten Fußballklub und den verstorbenen Sänger Gerry Marsden gesungen wird. Mehr Fangefühl, mehr Emotionen, mehr Unterstützung aus tiefstem Herzen für eine Mannschaft geht einfach nicht.

2. Funfaktor: Anspruchsvolle Trainings mit professionellem Equipment

Damit ein anspruchsvolles Training wirkungsvoll ist, braucht es ein gewisses Maß an Freude, den Funfaktor. Es geht hier nicht darum, Albernheiten in den Trainingsablauf einzubauen, sondern Trainingseinheiten zu konzipieren, die an das Niveau jedes einzelnen Spielers anknüpfen, ihn motivieren, fordern und belohnen. Dann macht Training richtig Spaß und Spieler sind bereit, das Beste aus sich heraus zu holen.

Wer als Trainer einer Mannschaft der Bezirks- oder Kreisklasse nach professionellem Equipment für ausgewogene und abwechslungsreiche Trainingseinheiten sucht, um aus seiner Mannschaft das vorhandene Potenzial herauszukitzeln, wird bei entsprechenden Anbietern fündig. Hier sind neben klassischer Sportplatzausstattung breit aufgestellte Paletten von von Torwänden, Markierungshütchen, Widerstandsbändern, Trainingsdummys, Freistoßmauern, Passbögen oder Slalomstangen verfügbar.

Trainieren wie die großen Vereine mit professionellem Equipment ist ein wichtiger, unverzichtbarer Schritt in die richtige Richtung. Ein durchdachtes Training mit dem darauf abgestimmten, robusten Equipment kann aus einem Durchschnittsverein den Überflieger der Saison formen. Doch so wichtig die perfekte "Hardware" auch ist, ohne die richtige "Software" führt sie zu keinen nennenswerten Erfolgen.

Die Spieler müssen die richtige Einstellung zum Sport mitbringen. Das führt uns zum nächsten Punkt, der Talentausbildung von Kindesbeinen an. In kleinen Vereinen ist es an der Tagesordnung, hier starten viele hoffnungsvolle Kinder in der Bambini-Gruppe ihre sportliche Karriere. Genauso läuft es auch bei den weltbesten Fußballklubs ab, wenn auch im großen Stil.

Trainieren mit professionellem Equipment ist ein wesentlicher Aspekt des Erfolgs

3. Talentausbildung von der Pike auf

Ein Blick in die Nationalteams in Spanien zeigt, dass die Vereine ihre Jugend systematisch aufbauen. Gerard Piqué spielte bereits als Achtjähriger in Barcelona und auch Lionel Messi war mit 14 Jahren bereits im Kader des bekannten Fußballklubs FC Barcelona.

Der Verein unterhält ein Jugendförderzentrum, das als Vorbild für die Ausbildung junger Talente dient. Hier geht es nicht allein um Trainingserfolge, sondern vorrangig um die Bildung einer Siegermentalität. Natürlich sind Fleiß und Spielfreude wichtig, doch wenn die familiäre Einstellung zu den Mitspielern fehlt und sich Spieler egozentrisch oder selbstverliebt geben, um "ihr Ding" durchzudrücken, fliegen sie buchstäblich aus dem Kader heraus.

Man erwartet von den Spielern Bescheidenheit und Demut. Fußballerisch wird Wert auf Präzision und Schnelligkeit gelegt. Um diesen Anforderungen gerecht zu werden, müssen die Spieler sehr gut trainiert und athletisch sein. Die Schlüsselkompetenzen, die den Erfolg spanischer Fußballklubs manifestieren, liegen unter anderen hier:

Nachwuchstalente werden intensiv und systematisch gefördert und ausgebildet.

Trainer führen integrativ, Trainerteams arbeiten eng zusammen.

Spieler werden charakterlich zu bodenständigen, fairen, aufmerksamen und teamfähigen Mitgliedern einer Mannschaft ausgebildet und das über einen langen Zeitraum von mehreren Jahren.

In der Mannschaft hat jeder seinen Platz. Das Rollenbewusstsein wird gefördert und die Erfolgsorientierung gestützt. Ein harmonisches Miteinander kennzeichnet die Mannschaft.

Trainer können manchmal nicht alles alleine leisten und es bietet sich an, in diesem Bereich nach Hilfe zu suchen. Anbieter für Teambuilding-Events machen gerne spezielle Angebote auch für Mannschaften.

4. Die Mentalität erfolgreicher Fußballmannschaften

Es gibt nicht die eine, die richtige Mentalität eines Spielers. Aber es gibt eine Reihe von Aspekten, die in ihrer Summe und Kombination die Siegermentalität ausmachen. Zum einen geht es hier um die Einstellung jedes einzelnen Spielers, um das Auftreten und um das Selbstvertrauen.

Die mentale Einstellung eines Spielers als Erfolgsfaktor

Erfolgreiche Spieler in einer erfolgreichen Mannschaft glänzen durch emotionale Stabilität. Sie sehen das Leben und das Spiel grundsätzlich optimistisch und sie genießen den Wettbewerb. Der Druck, der sie umgibt, ist für sie nicht belastend, denn sie können sich unabhängig davon fokussieren. Sie sind stolz auf das, was sie erreicht haben und zeigen den Ehrgeiz, über ihre Grenzen hinaus zu gehen und das Unmögliche möglich zu machen. Diese Haltung ist optimistisch, positiv und voller Kraft. Der italienische Trainer Lombardi (†62), nach dem das Stadio Partenio-Adriano Lombardi benannt wurde, brachte es mit einem Satz auf den Punkt: "Wir verlieren nie, uns läuft nur die Zeit davon".

Spieler eines Erfolgsteams verhalten sich kooperativ und zeigen Selbstvertrauen

Was in der Grundausbildung zu den wichtigsten Werten gehört, nämlich die Kooperationsfähigkeit, überstrahlt bei erfolgreichen Teams sämtliche Aktivitäten auf und neben dem Platz. Die Spieler können konzentriert spielen, sind diszipliniert und wissen, dass sie nur im Team die hohe Belastung eines wichtigen Spiels gemeinsam tragen können. Dadurch, dass das kooperative, disziplinierte und konzentrierte Verhalten ständig und seit Jahren eingeübt wurde, hat sich daraus eine Gewohnheit ergeben, die ein zentraler Erfolgsgarant ist. Daraus ergibt sich als Nebeneffekt das stets wachsende Selbstvertrauen jedes einzelnen.

Spieler voller Selbstvertrauen glauben an sich und ihre Fähigkeiten. Das stützt ihr Siegermentalität und bildet eine weitere wichtige Facette, die aus einem Durchschnittsverein einen Gewinnerverein formt. Selbst hoher Druck kann der Grundhaltung nichts anhaben, die so stabil verankert ist, dass sie auch sehr stressige Situationen aushält. Dabei ist Arroganz fehl am Platz, kommt praktisch gar nicht vor. Oft kann man zukünftigen Champions bereits in der Kindheit und Jugend ihre Championqualitäten anmerken. Sie treten eigenständig auf, sind stolz auf ihre Fähigkeiten und vertrauen darauf, immer weiter lernen und sich verbessern zu können.

Die positive, nach vorne gerichtete Philosophie trägt einen ganzen Verein

Noch erfolgreicher werden Mannschaften, wenn ihr gesamtes Umfeld einen ähnlichen Kodex verfolgt. Wenn die Mentalität wie oben beschrieben grundsätzlich im ganzen Verein verankert ist, werden Höhenflüge auf Dauer möglich. Spitzenvereine stehen jahrelang auf den oberen Rängen, integrieren neue Spieler schnell und wirkungsvoll, sind wendig und erfolgsorientiert. Der Teamgeist, der vom Platzwart über den Kassierer, die Mannschaft und den Trainer bis hin in die hintersten Fanränge reicht, lässt auch schwierige Situationen erträglich werden. Gemeinsam gelingt alles, selbst das Unmögliche. You'll never win alone.