Weltfußballer Lewandowski spricht über seine Zukunft

Robert Lewandowski ist noch bis 2023 an den FC Bayern gebunden

Noch vor wenigen Jahren wollte Robert Lewandowski den FC Bayern in Richtung Real Madrid verlassen. Ein Szenario, das sich der polnische Stürmer aktuell nicht mehr vorstellen kann.

"Ich fühle mich beim FC Bayern sehr gut, ich denke nicht über einen Wechsel oder eine Veränderung in meinem Leben nach", stellte Lewandowski in einem Interview mit der "Sport Bild" klar.

Der FC Bayern sei der "beste Verein der Welt. Wir gewinnen zusammen Spiel für Spiel und entwickeln uns weiter. Wir sind noch nicht am Ende angekommen", so Lewandowski.

Im Sommer 2019 hatte der Goalgetter seinen Vertrag bis 2023 verlängert. Vor rund einem halben Jahr hatte er noch angekündigt, dass es sich dabei nicht um seine letzte Unterschrift unter einem Arbeitspapier gehandelt hat.

"Ich bin mir sicher, dass der beste Moment meiner Karriere bald kommen wird. Ich möchte noch länger spielen und in Form bleiben", sagte Lewandowski bei "France Football" und ergänzte: "Ich will weiterhin auf einem Top-Level bleiben. Und das nicht nur für die nächsten zwei oder drei Jahre."

Mit den Münchnern wurde der 32-Jährige sechs Mal Deutscher Meister, drei Mal DFB-Pokal-Sieger und gewann 2020 die Champions League. Die Krönung seiner bisherigen Karriere war die Wahl zum Weltfußballer des vergangenen Jahres.

Lewandowski traut Kimmich Wahl zum Weltfußballer zu

Dabei stach Lewandowski den fünffachen Preisträger Cristiano Ronaldo aus. "Ich habe nach der Gala mit Ronaldo gesprochen. Er gratulierte mir zu den Trophäen der zurückliegenden Saison und allgemein zu meinen Leistungen im Jahr 2020", erinnerte sich der polnische Nationalspieler zurück: "Wir sind beide erfahrene Spieler, kennen uns lange – aber das war ein sehr gutes, ein besonderes Gespräch."

Die Auszeichnung des Weltfußballers traut Lewandowski auch seinem Mannschaftskollegen Joshua Kimmich zu. "Es gibt in Deutschland viele talentierte, junge Spieler. Nun liegt es allein in deren Händen, was sie daraus machen - aber ich drücke ihnen die Daumen, es wäre auch für Deutschland eine tolle Sache", so der Angreifer.