Kaum Chancen: Bayern-Talent vor Flucht nach Hoffenheim

Fotostand / Wagner via www.imago-images.de

Angelo Stiller wird den FC Bayern wohl verlassen

Anfang Dezember durfte Angelo Stiller beim FC Bayern zwei Mal Champions-League-Luft schnuppern. Trotz seiner Einwechslungen im Profiteam des Rekordmeisters gegen Atlético Madrid und Lok Moskau stehen die Einsatzchancen des 19 Jahre alten Mittelfeldtalents aber nicht sonderlich gut. Angeblich folgt im Sommer die Trennung.

Laut "kicker" lockt Sebastian Hoeneß, der Stiller bis vorigen Sommer in der Zweitvertretung des FC Bayern gecoacht hatte und mit ihm Drittliga-Meister geworden war, den Sechser zur TSG Hoffenheim.

Da das Arbeitspapier des gebürtigen Münchners nach der Saison ausläuft, ist ein ablösefreier Wechsel möglich. Beim derzeit kriselnden Champions-League-Sieger soll der Teenager dem Vernehmen nach "ohne große Lobby" sein.

Seine drei bisherigen Profi-Einsätze verzeichnete der spielstarke Ballverteiler in Partien, die Trainer Hansi Flick zum Rotieren nutzte. Stiller rutschte im DFB-Pokal gegen den 1. FC Düren sowie in Madrid und gegen Moskau lediglich in den Kader, da zahlreiche Stammkräfte geschont wurden.

Beim FC Bayern II ist der deutsche Juniorennationalspieler dagegen absolut gesetzt. In der laufenden Drittliga-Saison stand er 14 Mal in der Startelf und steuerte zwei Torvorlagen bei. Stiller hat sämtliche Nachwuchsteams des Vereins durchlaufen.

Erst am Mittwoch hatte die TSG Hoffenheim, die in der Liga derzeit den Erwartungen meilenweit hinterherhinkt, den ersten Neuzugang für die Saison 2021/2022 verkündet. Von der SpVgg Greuther Fürth wechselt Außenverteidiger David Raum ebenfalls ablösefrei ins Kraichgau.

Am kommenden Spieltag trifft die TSG daheim auf Kellerkind Arminia Bielefeld. Sollte auch gegen den Aufsteiger kein Sieg gelingen, dürfte die Luft für Hoeneß immer dünner werden. In Hoffenheim hat der 38 Jahre alte Übungsleiter bis zum 30. Juni 2023 unterschrieben.