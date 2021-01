Perfekt! Rückkehrer Jovic verstärkt Eintracht Frankfurt

JOAQUIN CORCHERO via www.imago-images.de

Luka Jovic verstärkt Eintracht Frankfurt

Die Rückkehr von Luka Jovic zu Eintracht Frankfurt ist perfekt. Der Angreifer wird bis Saisonende von Real Madrid ausgeliehen. Das gaben die Hessen am Donnerstag offiziell bekannt.

Der Transfer kündigte sich bereits in den vergangenen Tagen an. "Wir müssen noch ein paar Themen bearbeiten, den Medizincheck zum Beispiel. Wenn alles passt, ist er bald wieder bei uns", verriet Sportvorstand Fredi Bobic bereits am Dienstagabend gegenüber "Sky".

Der 49-Jährige ließ offen, ob auch ein längeres Engagement von Jovic denkbar sei. "Wir denken erstmal bis zum Sommer. Das ist in Corona-Zeiten nur vernünftig. Im Sommer können wir es dann überdenken, wenn wir sehen, wie sich die Situation auf der Welt und im Fußball darstellt", sagte Bobic.

2019 wechselte Jovic für satte 63 Millionen Euro von Eintracht Frankfurt zu Real Madrid. Doch bei den Königlichen konnte sich der 23-Jährige bis heute nicht durchsetzen. In 32 Pflichtspielen gelangen dem Serben gerade einmal vier Scorerpunkte.

Eintracht Frankfurt freut sich über Rückkehr

Die Frankfurter Verantwortlichen freuen sich über die spektakulärer Rückholaktion. "Es ist ein sehr, sehr spezielles Signal nach außen, aber auch nach innen für unsere Mannschaft", sagte SGE-Coach Adi Hütter. Jovic habe "alles daran gesetzt", um zur Eintracht zu kommen.

"Die Gespräche waren sehr, sehr gut. Ich habe mich wahnsinnig gefreut, ihn wieder zu hören und er sich auch", so Hütter. Mit 23 Punkten sind die Hessen aktuell Neunter. Allerdings beträgt der Rückstand auf die internationalen Ränge nur zwei Zähler.

Jovic soll bei Eintracht Frankfurt André Silva im Angriff unterstützen. Der Portugiese erzielte in der laufenden Bundesliga-Saison bereits elf Tore.

Zum Fitnesszustand des Real-Bankdrückers konnte Hütter noch nicht viel sagen: "Wie weit er schlussendlich ist, werde ich in den nächsten Tagen sehen."