Diese DFB-Pokalspiele laufen im Free-TV

Elmar Kremser/SVEN SIMON via www.imago-images.de

Borussia Dortmund will den DFB-Pokal gewinnen

Die Achtelfinals im DFB-Pokal zwischen Borussia Dortmund und dem SC Paderborn sowie dem VfB Stuttgart und Borussia Mönchengladbach werden live in der "ARD" übertragen.

Das teilte der Deutsche Fußball-Bund (DFB) bei der Bekanntgabe der zeitgenauen Ansetzungen mit. Zudem wird das Duell zwischen dem VfL Wolfsburg und Schalke 04 auf "Sport1" übertragen.

Die Partie des BVB gegen den Zweitligisten Paderborn findet am 2. Februar (20:45 Uhr) statt, Stuttgart empfängt die Gladbacher einen Tag später (20.45 Uhr). Ebenfalls am 3. Februar tritt Schalke in Wolfsburg an (18:30 Uhr).

Die restlichen Partien werden live beim Pay-TV-Sender Sky übertragen, darunter auch das Achtelfinale der Bayern-Bezwinger von Holstein Kiel gegen Darmstadt 98.