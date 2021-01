Das sagt Rafinha zu einer Schalke-Rückkehr

Yannis Halas via www.imago-images.de

Rafinha könnte es noch einmal in die Bundesliga ziehen

Sead Kolasinac machte den Anfang, in Kürze könnte Klaas-Jan Huntelaar folgen. Und die Bestrebungen der Klubverantwortlichen des FC Schalke 04, verdiente Ex-Spieler zurück nach Gelsenkirchen zu holen, um das große Ziel Bundesliga-Klassenerhalt in den kommenden Monaten doch noch zu realisieren, gehen offensichtlich noch deutlich weiter.

Am Freitag vermeldete die "Bild", dass die Knappen wohl auch Rafinha zurück nach Gelsenkirchen lotsen wollen. Der 35-jährige Außenverteidiger ist immerhin zwei Jahre jünger als Oldie Huntelaar, der bereits öffentlich über den Kontakt zum FC Schalke gesprochen hat.

Der Brasilianer Rafinha ist zwar noch bis zum Sommer 2022 an den griechischen Rekordmeister Olympiakos Piräus gebunden, hat allerdings eine besondere Ausstiegsklausel in seinem Arbeitspapier, wonach er den Hauptstadt-Klub ablösefrei in diesem Winter verlassen kann.

Das sagt Rafinha zum Schalke-Interesse

Der Abwehr-Routinier äußerte sich gegenüber "Bild" und "Sport Bild" nun zu den Spekulationen. "Ich kenne die Gedanken von Schalke und den Verein perfekt, der Klub ist in meinem Herzen. Es gibt Kontakt mit Schalke, zuletzt vor kurzem. Ich habe dort viele Freunde."

Der Brasilianer schob hinterher: "Aber momentan bin ich Spieler von Olympiakos."

Gegenüber "Sky" hatte zuvor Rafinhas Berater Ricardo Scheidt dazu verlauten lassen: "Rafinha hat einen Vertrag bei Olympiakos bis Juni 21. Er ist 35 und entscheidet jetzt alleine, wohin er geht. Ob es Kontakt gab oder nicht, werde ich öffentlich nicht kommentieren." Laut dem TV-Sender sei Piräus nicht wirklich bereit, den Abwehrspieler abzugeben - oder nur gegen eine nicht unerhebliche Ablöse. Eine Ausstiegsklausel soll er entgegen anders lautender Berichte nicht besitzen.

Beim FC Schalke 04 schaffte der Rechtsverteidiger, der neben der brasilianischen auch die deutsche Staatsbürgerschaft besitzt, vor über 15 Jahren den Durchbruch in Europa. Für Königsblau lief er von 2005 bis 2010 auf.

Nach einem einjährigen Gastspiel in der Serie A beim FC Genua wechselte er im Sommer 2011 zum FC Bayern München, wo er die erfolgreichsten Jahre seiner Karriere erlebte. Beim deutschen Branchenprimus holte er unter anderem sieben Meisterschaften und vier DFB-Pokalsiege, gewann mit den München im Jahr 2013 zudem das Triple.

Insgesamt stand Rafinha in der Bundesliga in 332 Partien auf dem Feld und würde vom Anforderungsprofil her ideal auf die rechte Defensivposition der Schalker passen.