Tesche erlebt "zweiten Frühling" beim VfL Bochum

Norbert SCHMIDT via www.imago-images.de

Für Robert Tesche und den VfL Bochum läuft es derzeit nach Maß

Der VfL Bochum hat sich an die Tabellenspitze der 2. Liga gesetzt - zumindest bis Montagabend.

Tief im Westen schlagen die Fußball-Herzen wieder schneller. Der VfL Bochum hat nach einer starken Serie und dem 3:1-Sieg am Samstag gegen den 1. FC Nürnberg in der 2. Fußball-Bundesliga die Tabellenspitze erobert. Der Aufstieg ist plötzlich wieder nahe für die Westfalen, die sich nach wie vor mit der Bochum-Hymne von VfL-Fan Herbert Grönemeyer auf die Heimspiele einstimmen.

Gefeierter Spieler war am Samstag Robert Tesche, der mit zwei Treffern großen Anteil am Sieg hatte. Tesche machte mit seinen Saisontoren Nummer zwei und drei den vierten Sieg in Folge klar, mit 32 Punkten übernahm der VfL zumindest bis Montagabend die Tabellenführung. Dann könnte der Hamburger SV zum Abschluss des 16. Spieltages mit einem Heimsieg über den VfL Osnabrück (20:30 Uhr) noch vorbeiziehen.

"Robert Tesche befindet sich aktuell in seinem zweiten Frühling", lobte Bochums Trainer Thomas Reis seinen Matchwinner. Der 33-Jährige ist als Abräumer im Mittelfeld eigentlich gar nicht fürs Toreschießen vorgesehen, traf aber nach seinem Tor gegen Fortuna Düsseldorf erneut. "Er gibt im Training immer Vollgas und man kann sich zu einhundert Prozent auf ihn verlassen", sagte Reis über Tesche.

Tesche selbst war ebenfalls zufrieden. "Es war ein gelungener Nachmittag", sagte der defensive Mittelfeldspieler. Nach den Toren von Nürnbergs Manuel Schäffler (29.) und Robert Zulj (31.) zum 1:1 war der frühere HSV-Profi zweimal zur Stelle (73./83.). "Es ist schön, mit zwei Toren das Spiel gewonnen zu haben", meinte der Routinier.

VfL Bochum hat noch "harten Weg vor sich"

Der VfL war in einer guten Zweitligapartie anfangs die spielbestimmende Mannschaft, Nürnberg ging aber mit der ersten Torchance gleich in Führung. Im zweiten Durchgang waren die Gastgeber in der entscheidenden Phase jedoch bissiger und sicherten sich den erneuten Triumph.

Natürlich wird die Rückkehr ins Oberhaus rund um die Castroper Straße immer mehr zum Thema. Fast elf lange Jahre ist man im mittleren Ruhrgebiet nun schon zweitklassig, verliert zwischen den Riesen Schalke 04 und Borussia Dortmund bundesweit immer mehr an Bedeutung.

Kein Wunder, dass die guten, alten Zeiten in der Bundesliga immer mehr verblassen. Von 1971 bis 1993 spielte der VfL durchgängig erstklassig, galt als unabsteigbar. Spieler wie Jupp Tenhagen, "Ata" Lameck oder Hermann Gerland prägten eine Ära.

Tesche weiß um die Geschichte des VfL, warnte aber angesichts der jüngsten Erfolge vor zu großem Erwartungsdruck. "Wir haben jetzt 16 Partien absolviert und noch einen harten Weg vor uns", sagte der Doppel-Torschütze nach dem Sieg gegen den Club und versprach: "Wir wollen so lange wie möglich den Anschluss nach oben halten."