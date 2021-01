BVB-Schock: Abwehr-Star fällt lange aus

Jan Huebner

Dan-Axel Zagadou wird dem BVB wohl lange fehlen

Hiobsbotschaft für Borussia Dortmund: Abwehrspieler Dan-Axel Zagadou wird dem BVB bis auf weiteres fehlen. Eine Reaktion auf dem Transfermarkt ist offenbar nicht geplant.

Der französisch Junioren-Nationalspieler habe beim enttäuschenden 1:1 am Samstag gegen den 1. FSV Mainz 05 eine Muskelverletzung erlitten, teilten die Schwarz-Gelben am Sonntagabend mit. Der 21-Jährige falle "vorerst aus", hieß es in dem Statement.

Wie lange Zagadou genau fehlen wird, blieb in der offiziellen Klub-Mitteilung unklar. Laut "Sport1" werde die Ausfallzeit allerdings "mehrere Wochen" betragen.

"All das ist für ihn, der gerade erst aus einer längeren Verletzung kam und sich wieder toll ran gekämpft hat, sehr frustrierend. Er bekommt von uns jetzt erneut jegliche Unterstützung", sagte BVB-Lizenzspielerleiter Sebastian Kehl dem TV-Sender.

Zagadou war bereits zum Saisonstart mit einer Knieverletzung lange ausgefallen und kam in dieser Saison bislang erst zu sechs Einsätzen.

Gegen Mainz hatte sich der Youngster bereits in der ersten Halbzeit an den Oberschenkel gefasst und anschließend signalisiert, dass es bei ihm nicht mehr weiter gehe. Seinen Platz an der Seite von Abwehrchef Mats Hummels übernahm Manuel Akanji.

BVB: Keine Transfers trotz Zagadou-Ausfall?

"Das ist sehr schade für ihn und uns", kommentierte Dortmunds Sportdirektor Michael Zorc den Zagadou-Ausfall gegenüber den "Ruhr Nachrichten".

🤕 Der #BVB wird bis auf Weiteres auf Dan-Axel #Zagadou verzichten müssen. Der 21-Jährige zog sich bei #BVBM05 eine Muskelverletzung zu und fällt vorerst aus.



Bitte schnell wiederkommen, @daaaxo! Gute Besserung! 🙏 pic.twitter.com/Sw5XaWsRgI — Borussia Dortmund (@BVB) 17. Januar 2021

Eine Neuverpflichtung auf dem noch bis zum 1. Februar geöffneten Transfermarkt planen die BVB-Verantwortlichen "Sport1" zufolge nicht - und das, obwohl mit Hummels und Akanji aktuell nur noch zwei gesunde Innenverteidiger im Kader stehen.

Allerdings können auch Spieler wie Emre Can oder Thomas Delaney, offiziell im Mittelfeld gelistet, auf dieser Position aushelfen. Zudem hat Rechtsverteidiger Lukasz Piszczek in der Vergangenheit bereits in der Abwehrzentrale gespielt.