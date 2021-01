Nächster Tiefschlag für Jann-Fiete Arp

Christian Schroedter via www.imago-images.de

Jann-Fiete Arp rückt auch beim FC Bayern II ins zweite Glied

Erst im Sommer fasste Jann-Fiete Arp den Entschluss, sich aus dem Profikader des FC Bayern zurückzuziehen und sich voll auf die 3. Liga zu konzentrieren. Nun erlebte das einst so hochgelobte Talent einen Rückschlag.

Denn beim FC Bayern II scheint Arp langsam aber sicher seinen Stammplatz zu verlieren. In der vergangenen Woche gegen den SV Meppen (2:0) saß der 21-Jährige die kompletten 90 Minuten auf der Bank. Auch beim jüngsten 4:0-Erfolg gegen den Halleschen FC wurde das ehemalige HSV-Juwel erst in der 63. Minute eingewechselt.

Während Arp auf der Bank schmorrte, nutze ein anderer Spieler seine Chance und spielte groß auf. Sommer-Neuzugang und Sturmkonkurrent Lenn Jastremski, der aus der U19 des VfL Wolfsburg kam, steuerte in den letzten beiden Partien drei Scorerpunkte bei (Vorlage gegen Meppen, Doppelpack gegen Halle). Laut "kicker" steht Arp aktuell "klar in Jastremskis Schatten".

Arp hatte zuletzt am 17. Spieltag beim 1:1 gegen die SpVgg Unterhaching getroffen. In der bisherigen Saison kommt der 21-Jährige auf drei Treffer und zwei Assists.

Im Dezember hatte Arp noch erklärt, warum er freiwillig auf seinen Kaderplatz im Team von Trainer Hansi Flick verzichtet hat. "Am Ende des Tages, mit den wenigen Spielen, die ich im letzten Jahr gemacht habe, ist es aber auch kein Wunschkonzert, wo man am Ende landet", so der Stürmer im "Sport1-Podcast Split it!".

"Deswegen ist es ziemlich offensichtlich, dass dieser Weg mit der U23 mit Abstand der Beste für mich ist, weil ich mich A noch weiter an den Verein gewöhnen kann und B bleibe ich im Blickfeld, laufe immer noch hin und wieder den Spielern über den Weg, mit denen ich eines Tages zusammenarbeiten möchte", führte Arp weiter aus.

Keine Zweifel bei Arp

An seinem Wechsel nach München hat Arp trotz des ausbleibenden Durchbruchs nie gezweifelt. Das verbiete allein die Mentalität, die beim FC Bayern vorgelebt wird.

"Das einzige beim FC Bayern München, was du überhaupt nicht zeigen kannst, sind Zweifel. Jeder, der hier ist, ist hier, weil er weiß, wie gut er ist", so der Gewinner der Fritz-Walter-Medaille von 2017: "Und jeder der hier ist, ist auch so erfolgreich, weil er von sich überzeugt ist."