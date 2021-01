Medien: Bayern-Flop will nicht zum BVB

JOAQUIN CORCHERO via www.imago-images.de

Álvaro Odriozola steht angeblich beim BVB auf dem Zettel

Von Januar bis August 2020 schnürte Álvaro Odriozola die Fußballschuhe auf Leihbasis für den FC Bayern, doch überzeugen konnte der Rechtsverteidiger nie. Nun soll Borussia Dortmund angeblich Interesse gezeigt haben, den Spanier zurück in die Bundesliga zu lotsen. Ein Vorhaben, das dem BVB anscheinend nicht gelingen wird.

"AS" zufolge hat Odriozola beschlossen, zumindest bis zum Saisonende sein Glück in Madrid zu versuchen. Demnach liegen dem 25-Jährigen zwar gleich mehrere Angebote für eine weitere Leihe vor, der Außenverteidiger will sich aber durchbeißen und Real-Coach Zinédine Zidane von seinen Fähigkeiten überzeugen.

Die spanische Tageszeitung "ABC" enthüllte zuvor, dass Dortmunder Borussia die Situation des Abwehrspieler verfolge. Die Königlichen sollen einem Deal dem Bericht zufolge nicht abgeneigt sein und würden Odriozola am liebsten endgültig verkaufen. Der Wunschpreis der Madrilenen liegt angeblich bei circa 20 Millionen Euro.

Erst im Sommer hatte der BVB in Person von Thomas Meunier einen prominenten Spieler für die defensive Außenbahn verpflichtet. Zudem stehen mit Routinier Lukasz Pizszcek, Mateu Morey und Felix Passlack weitere Optionen auf der rechten Seite zur Verfügung.

Großes Interesse am ehemaligen Spieler des FC Bayern

Dass die Borussia bereits nach einem halben Jahr eine derart teure Umstrukturierung im Kader vornimmt, ist daher eher unwahrscheinlich. BVB-Manager Michael Zorc hatte in den letzten Monaten wiederholt auf die hohen wirtschaftlichen Belastungen der Pandemie verwiesen und teure Transferüberlegungen zurückgewiesen.

Neben den Dortmundern verfolgen angeblich auch Paris Saint-Germain, AC Milan und Tottenham Hotspur die aktuelle Lage mit großen Interesse.

Dem italienischen Transfer-Experten Gianluca di Marzio zufolge ist die AC Florenz ebenfalls sehr interessiert, Reals spanischer Liga-Kontrahent Athletic Bilbao hat "ABC" zufolge sogar schon eine konkrete Leih-Anfrage gestellt.

Odriozola war 2018 für 30 Millionen Euro von Real Sociedad zu Real Madrid gewechselt. Seitdem konnte er sich jedoch nie dauerhaft in der ersten Mannschaft etablieren. Seit seiner Rückkehr vom FC Bayern absolvierte der Defensivspieler, der vertraglich noch bis 2024 gebunden ist, lediglich ein Spiel.