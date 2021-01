Nagelsmann will sich "nicht auf der Extraklasse ausruhen"

motivio via www.imago-images.de

Julian Nagelsmann und RB Leipzig jagen den FC Bayern

Union Berlin tritt bei RB Leipzig zum unerwarteten Spitzenspiel an. Während die Berliner ein Rassismus-Eklat belastet, traut RB-Coach Julian Nagelsmann dem Überraschungsteam viel zu.

Seine Begeisterung für die NFL fesselte Julian Nagelsmann zu später Stunde vor dem TV. In der Nacht zu Montag verfolgte der Trainer von RB Leipzig die Football-Playoffs in den USA - und schlief mit einer klaren Erkenntnis für seine größte Leidenschaft ein: Dem Fußball.

"Football ist grundsätzlich ein sehr interessanter Sport. Ich glaube, man kann sich sehr viel abschauen, auch die Spieler", sagte Nagelsmann, "gerade was die Disziplin beim Lernen des Play-Books angeht."

Die Mannschaft des Champions-League-Achtelfinalisten steht grundsätzlich nicht in Verdacht, Nagelsmanns Pläne ungenügend umzusetzen. Vor dem Heimspiel gegen Union Berlin am Mittwochabend (20:30 Uhr) sind Emil Forsberg und Co. dennoch zu erhöhter Aufmerksamkeit aufgefordert. Das Überraschungsteam der Liga hat sich als Favoritenschreck längst einen Namen gemacht - und reist zum unerwarteten Top-Spiel nach Leipzig an.

"Sie sind verdient in der Position, in der sie sind. Wenn sie stabil bleiben, sind sie ein Konkurrenz um die internationalen Plätze", sagte Nagelsmann. Union Berlin hatte nach 16 Spieltagen als Tabellenfünfter nur vier Punkte Rückstand auf den Zweiten RB Leipzig.

Die Berliner spielten eine "außergewöhnlich gute" Saison, Trainer Urs Fischer mache offensichtlich einen "herausragenden Job", so Nagelsmann. Union sei eine sehr disziplinierte Mannschaft, die unglaublich kompakt in der Defensive agiere.

Dagegen muss Leipzig beim Hinrundenabschluss ein Mittel finden. Zuletzt zwei Spiele ohne Sieg nacheinander sorgen nicht für Alarmstimmung bei den Sachsen, bestätigen darf sich der Negativtrend aber nicht. "Wir dürfen uns auf der Extraklasse, die wir teilweise auf den Platz bringen, nicht ausruhen", sagte Nagelsmann.

Womöglich kommt Leipzig die Unruhe entgegen, die jüngst in Köpenick entstanden ist. Ein Rassismus-Eklat aus dem Spiel gegen Bayer Leverkusen (1:0) drückt auf die Stimmung.

Fischer sieht RB Leipzig als ersten Bayern-Verfolger

Nicht zuletzt der Hauptbeschuldigte Florian Hübner leidet unter den Vorfällen der letzten Tage. "Natürlich, es beschäftigt ihn, es beschäftigt uns alle", sagte Unions Trainer Urs Fischer: "Es geht ihm schon nahe, das ist doch logisch." Hübner soll Bayer-Profi Nadiem Amiri rassistisch beleidigt haben.

Union musste sich zuletzt auch mit Nachfragen zu einer möglichen Ausweitung des Skandals beschäftigen. Der Deutsche Fußball-Bund (DFB) teilte mit, dass auch gegen Hübners Mitspieler Cedric Teuchert ein Ermittlungsverfahren eingeleitet wurde.

Sportlich erwartet Union in Leipzig eine schwierige Aufgabe. "Leipzig ist ein Top-Kandidat für die Meisterschaft und sicher der erste Verfolger der Bayern", sagte Fischer: "Sie verfügen über eine große Qualität in allen Bereichen, sei es die Spielanlage, ihre individuelle Technik, als auch die Geschwindigkeit."