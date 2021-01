Flick will bei Abwehr-Youngster "ein bisschen aufpassen"

Frank Hoermann/SVEN SIMON via www.imago-images.de

Hansi Flick (r.) vom FC Bayern hält große Stücke auf Tanguy Nianzou

Seit Sommer ist Innenverteidiger-Talent Tanguy Nianzou Teil des FC Bayern. Aufgrund der nun schon zweiten langwierigen Verletzung kommt der 18-Jährige seither aber kaum zu Einsätzen. Dennoch erhielt er nun von Cheftrainer Hansi Flick ein Sonderlob.

Nianzou, der ablösefrei von PSG nach München kam, befindet sich nach seinem Muskelbündelriss aktuell im Lauftraining, wie Flick auf der Spieltagspressekonferenz vor der Bundesliga-Partie gegen den FC Schalke 04 (Sonntag, 15:30 Uhr) erklärte. "Wir schauen, wie es sich entwickelt", so der 55-Jährige, der keine weiteren Prognosen abgeben wollte.

"Es ist seine zweite große Verletzung, da müssen wir ein bisschen aufpassen", so Flick, der gleichzeitig lobend hervorhob: "Er ist ein großes Talent, er spricht jetzt schon deutsch und ist sehr professionell, arbeitet jeden Tag." Daher bringe Nianzou "viele positive Voraussetzungen", sich künftig einen Platz beim FC Bayern zu sichern.

Schlechter Rasen auf Schalke keine Ausrede

Für die bevorstehende Klub-WM wird der Youngster aber wohl kein Thema sein. "An die Klub-WM denken wir noch nicht. Dort haben wir auch kein allzu großes Kontingent an Spielern."

Personell kann der Triple-Coach am Sonntag beinahe aus dem Vollen schöpfen. Einzig Mittelfeldspieler Corentin Tolisso fällt aufgrund einer Verletzung aus.

Mit Blick auf die schlechte Qualität des Rasens in der Arena auf Schalke hob Flick derweil hervor, keine Ausreden gelten lassen zu wollen. "Es geht immer darum, sich mit den Bedingungen vertraut zu machen. Es können Dinge vorkommen, die nicht geplant sind. Ein Ball etwa, der nicht so gewollt war. Das gilt natürlich auch für den Gegner. Wir sollten uns, wenn uns Fehler unterlaufen, nicht über den Platz beschweren."

Die wichtigsten Aussagen zum Nachlesen:

+++ Das war's: Die Presserunde ist beendet +++

Damit ist die Spieltagspressekonferenz des FC Bayern beendet.

+++ Wie sehen Sie Alexander Nübel? +++

Ich kann über Alex nur Positives sagen. Er ist ein ganz feiner Mensch, ein absoluter Profi. Er hat enorme Qualität, die er im Training zeigt. Auf dieser Position sind wir topbesetzt. Alex macht seine Sache gut, ist immer motiviert. Ich bin zufrieden mit seiner Entwicklung. Er wird einiges dazugelernt haben, was für ihn wichtig ist. Absolutes Kompliment für seine Leistung im Training.

+++ Wie sehr sind Sie mit Boateng zufrieden? +++

Wir gucken intern, wie sich alles entwickelt und machen uns über jeden Spieler Gedanken. Jérôme macht es sehr gut, gibt auf dem Platz auch Kommandos. Das ist mir sehr wichtig. Wenn ich sehe, wie es war, als ich übernommen habe, hat eine Entwicklung stattgefunden. In der letzten Saison war er auch einer derer, die für Stabilität gesorgt haben. Er hatte großen Anteil für die erfolgreiche Saison. Er ist ein wichtiger Spieler. Wir müssen uns zusammensetzen und analysieren, schauen wie die Strategie ist.

+++ Wie geht es mit Nianzou weiter? +++

Er ist aktuell im Lauftraining. Wir schauen, wie es sich entwickelt. An die Klub-WM denken wir aber nicht. Dort haben wir auch kein allzu großes Kontingent. Seine Entwicklung müssen wir abwarten. Es ist seine zweite große Verletzung, da müssen wir ein bisschen aufpassen. Er ist ein großes Talent. Er spricht jetzt schon deutsch, ist sehr professionell, arbeitet jeden Tag. Er hat viele positive Voraussetzungen.

+++ Wie steuern Sie die Belastung? +++

Das hängt auch immer vom Verlauf der Spiele ab. Danach treffen wir die Entscheidung und sehen, wer eventuell einen Tag mehr Pause. Dadurch wird versucht, das individuell zu steuern. Wir haben noch 13 Spiele bis zur Länderspielpause und haben also noch viel vor der Brust. Wir müssen aber so in die Spiele hineingehen, wie zuvor. Im Training setzen wir dann die Schwerpunkte.

+++ Wie sehen Sie Jamal Musiala? +++

Karl-Heinz Rummenigge hat ja in diesem Bereich, was Bayern-Talente betrifft, mehr Erfahrung als ich. Deswegen kann ich da nur zustimmen. Er hat Selbstbewusstsein, ab und an verpasst er den Abschluss. Er hat die Qualität, um die Gegner auszuspielen und Situationen für die Mannschaft zu kreieren. Klar, hat Bayern München Interesse, so einen Spieler zu halten. Und klar ist auch, dass ich mit ihm spreche.

+++ Warum darf Bayern unter Flick nie stolpern? Wie sieht es mit Süle aus? +++

Zur ersten Frage: Das könnt ihr gerne selbst beantworten, ob es der Anspruch erlaubt, Spiele zu verlieren. Wir haben eben diesen Anspruch. Man sieht es in allen Wettbewerben, es ist nicht einfach in dieser Pandemie: Real verliert gegen einen Drittligisten, Liverpool verliert auch. Dann fehlen die Zuschauer, die einen noch einmal pushen. Gerade, wenn man alle drei Tage spielt. Ich hoffe, dass es irgendwann vorbei ist.

Zu Niklas Süle: Niklas hat zuvor zwei Spiele gemacht, wir haben gegen Freiburg und Augsburg gewonnen. Ich warte ab, welches Bild ich von der Mannschaft bekomme. Niklas hat Qualität und hat es zuletzt besser gemacht. Er ist auf dieser Position einer der Besten. Wir wollen ihn dazu bringen, dass er wieder 'on top' kommt. Er hat einer Supereinstellung und ist auf einem guten Weg.

+++ Knackt Lewandowski den Müller-Rekord? +++

Gerd Müller war mein großes Vorbild. Er war ein absolutes Idol meiner Kindheit. Ein Strafraumspieler, der aber auch um den Strafraum herum immer anspielbar war. Er war vor dem Tor eine Augenweide. Dass Robert nun in der Hinrunde mehr Tore gemacht hat, als Müller damals, spricht für ihn. Er bringt sich immer in die Positionen, um Tore zu schießen. Ich erinnere da gerne an das geniale Tor gegen Freiburg. Es muss aber vieles zusammen kommen, dass es so weiter geht. Wir wollen uns immer verbessern und analysieren die Spiele. Wir sind auf einem guten Weg und bin sehr positiv. In jedem Spiel müssen wir von der Mentalität top sein. Wir wollen Robert unterstützen, aber er hat auch einige Aufgaben.

Ich bin kein Hellseher. Ich würde es ihm wünschen. Gerd Müller ist einfach eine Marke. Wir wissen alle, wie es um Gerd Müller steht, das ist schon traurig. Ich hatte immer wieder viele Berührungspunkte mit ihm in den letzten Jahren. Ich drücke ihm die Daumen, dass es erträglich bleibt.

+++ Wie sieht das Personal aus? +++

Corentin Tolisso fällt aus, wir gehen da auch kein Risiko ein. Sonst sind alle dabei. Wir haben morgen noch ein Abschlusstraining, dann entscheiden wir, wer mitkommt.

+++ Wie bereiten Sie sich auf den Rasen auf Schalke vor? +++

Es geht immer darum, sich mit den Bedingungen vertraut zu machen. Es können Dinge vorkommen, die nicht geplant sind. Ein Ball etwa, der nicht so gewollt war. Das gilt natürlich auch für den Gegner. Wir sollten uns, wenn uns Fehler unterlaufen, nicht über den Platz beschweren.

+++ Warum setzen Sie so sehr auf die Triple-Spieler? +++

Wir haben jetzt eine gewisse Sicherheit im Spiel gehabt. Für die neuen Spieler war es nicht einfach, hatten keine Vorbereitung. Es ist klar, dass wir mit den Spielern, die länger dabei sind, mehr Automatismen haben. Wir wollen die neuen Spieler dorthin führen.

+++ Kann man das Hinspiel-Ergebnis wiederholen?

Hansi Flick: Das Hinspiel ist nullkommanull in unseren Gedanken. Schalke hat Einzelspieler, die aktuelle Tabelle spiegelt die Situation nicht wieder. Ich bin froh, dass wir die letzten Spiele gewonnen haben und wieder in die Spur gekommen sind. Die erste Halbzeit gegen Augsburg war sehr gut - nein, sehr gut war sie nicht. Dann hätten wir zwei oder drei Tore geschossen. Aber die Mannschaft hat gezeigt, dass sie will. In der zweiten Halbzeit haben wir die Räume nicht so gehalten, der Gegner war besser positioniert. Trotzdem: Was ich positiv herausziehe, war die Moral. Dass wir das Tor verteidigen und die Null gehalten haben. Die zwei Siege haben dazu geführt, dass in der langen Geschichte des FC Bayern erstmalig eine Herbstmeisterschaft im Januar gefeiert wurde.

In Gelsenkirchen ist der Platz natürlich nicht so, wie man das in der Bundesliga möchte. Aber beide Mannschaften müssen damit zurechtkommen. Das geben wir aktuell der Mannschaft mit.

+++ Los geht's +++

Pünktlich startet der FC Bayern, Hansi Flick nimmt Platz.

+++ Schalke-Coach Gross war schon dran +++

+++ Die Gerüchteküche um den FC Bayern +++

+++ Wer darf hinten links ran? +++

+++ FC Bayern führt die Tabelle an, aber ... +++

Vier Punkte Vorsprung vor Verfolger RB Leipzig, gar zehn (!) vor dem vermeintlich ärgsten Konkurrenten aus Dortmund: Auf den ersten Blick fällt das Hinrunden-Fazit des FC Bayern in der Bundesliga positiv aus.

Zur Wahrheit gehört aber auch, dass die Münchner bereits 25 Gegentreffer kassiert haben und vor allem in den letzten Wochen häufig wenig souverän auftraten. Ins Kontor schlägt zudem das bittere Aus im DFB-Pokal gegen Holstein Kiel. Wie fällt vor diesem Hintergrund das vorläufige Fazit von Hansi Flick aus?

+++ Einige Dauerthemen nerven den FC Bayern +++

Neben den sportlich nicht immer überzeugenden Auftritten gibt es in München auch noch das eine oder andere Dauerthema, das unter den Nägeln brennt: Wann ruft Leroy Sané endlich dauerhaft sein Potenzial ab? Warum zünden die restlichen Sommer-Neuzugänge nicht? Was wird angesichts ihrer auslaufenden Verträge aus David Alaba und Jérôme Boateng? Womöglich äußert sich Hansi Flick im Presse-Talk auch zu diesen Fragen.