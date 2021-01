Effenberg: Darum ist Kimmich so wichtig für den FC Bayern

Moritz Mueller via www.imago-images.de

Joshua Kimmich zieht im Bayern-Mittelfeld die Fäden

Mit neun Punkten aus drei Spielen legte der FC Bayern München die perfekte Englische Woche in der Fußball-Bundesliga hin. Der Vorsprung in der Tabelle wurde auf sieben Zähler ausgebaut, sodass die neunte Meisterschaft in Folge nur allzu wahrscheinlich erscheint.

Vor allem ein Bayern-Star ist in den letzten Tagen wieder auf dem Weg zu absoluter Top-Form: Joshua Kimmich zieht im Mittelfeld der Münchner die Fäden und agiert als Antreiber und Passmaschine in der Zentrale des FCB-Spiels.

Er unterstrich seine große Bedeutung für sein Team am Sonntagnachmittag einmal mehr, als er beim 4:0-Sieg des Serienmeisters beim Ligaschlusslicht FC Schalke 04 als Vorbereiter glänzte und die ersten drei Treffer jeweils direkt auflegte - sport.de-Note 1,0.

Nach seiner Knieverletzung, die er sich im Topspiel bei Borussia Dortmund nach einem Foulspiel gegen Erling Haaland im November zugezogen hatte, fand der 25-Jährige nach seiner Rückkehr Ende Dezember wieder zu seiner Leistungsstärke zurück, hat sich unter Cheftrainer Hansi Flick direkt wieder unentbehrlich gemacht.

"Kimmichs große Stärken sind seine unglaubliche Passsicherheit und seine hohe Spielintelligenz. Joshua verleiht einer Mannschaft in der Zentrale große Sicherheit", meinte auch der einstige FC-Bayern-Kapitän Stefan Effenberg in einem Gastbeitrag im "kicker".

In einem Kader auf absolutem Top-Niveau gilt Kimmich neben Manuel Neuer und Robert Lewandowski als nicht zu ersetzen. Die große Bedeutung des Mittelfeld-Antreibers wird immer dann besonders deutlich, wenn sich die Münchner spielerisch etwas schwerer tun. Häufig macht Kimmich genau in diesen Momenten den Unterschied aus.

Effenberg meinte zustimmend: "Deshalb ist es für mich künftig keine Alternative, ihn auf die rechte Abwehrseite zu verschieben." Dort hatte Kimmich zuletzt in der zweiten Halbzeit beim 5:2-Heimsieg gegen Mainz 05 gewirkt.