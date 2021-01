Zwei Spiele in der 3. Liga abgesagt

Frank Hoermann/SVEN SIMON via www.imago-images.de

Holger Seitz und der FC Bayern treten nicht gegen den SC Verl an

Das Drittligaspiel von Bayern München II gegen den SC Verl (19:00 Uhr) kann nicht stattfinden.

Aufgrund der "extremen Schneemassen in den vergangenen Stunden" in München sei eine Austragung der Begegnung am Dienstag im Stadion an der Grünwalder Straße nicht möglich, teilten die Bayern mit. Das habe die Spielleitung am Dienstagvormittag entschieden.

Ein Nachholtermin für das Duell steht noch nicht fest. In ihrer nächsten Partie treten die "kleinen Bayern" am Freitag (19:00 Uhr) bei Spitzenreiter Dynamo Dresden an.

Der DFB)hat außerdem schon das dritte Punktspiel des Drittligisten KFC Uerdingen aufgrund einer Corona-Quarantäne abgesagt. Nach den Begegnungen mit Ingolstadt und in Meppen setzte der DFB auch das für den 30. Januar geplante Duell der Krefelder mit Hansa Rostock ab.

Die KFC-Profis befinden sich zu diesem Zeitpunkt noch in einer vom Gesundheitsamt der Stadt Krefeld angeordneten Quarantäne. Nachholtermine für die ausgefallenen Spiele stehen noch nicht fest.