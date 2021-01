Findet Schalke 04 einen Abnehmer für Mendyl?

RHR-FOTO/Tim Rehbein

Spielt beim FC Schalke 04 nur eine untergeordnete Rolle: Hamza Mendyl

Fußball-Bundesligist FC Schalke 04 könnte in Spanien einen Abnehmer für Dauer-Reservist Hamza Mendyl finden.

Laut Radiosender "Cadena Ser" ist Real Valladolid aus der spanischen Primera División am Linksverteidiger der abstiegsbedrohten Knappen interessiert.

Der 23-Jährige sei allerdings nur eine von gleich drei Optionen, die der LaLiga-Klub in diesem Winter für die Außenbahn ins Blick gefasst habe. Ob Real Valladolid einen festen Transfer oder eher ein Leihgeschäft anstrebt, ließ der Sender indes offen.

Der Klub hatte sich zuvor vergeblich um Lucas Olaza von Boca Juniors bemüht. Hamza Mendyl sowie Cristian Borja von SL Sporting und Tono García von UD Levante seien daraufhin in den Fokus gerückt.

Mendyl trat im Sommer 2018 für immerhin sechs Millionen Euro den Gang ins Ruhrgebiet an, entpuppte sich jedoch als Transfer-Missverständnis. Nach seiner Debütsaison mit insgesamt neun Liga-Einsätzen wurde er für eine Spielzeit nach Frankreich an Dijon FCO verliehen. Auf Schalke war er immer wieder durch Undiszipliniertheiten negativ aufgefallen - ein Mitgrund, warum S04 ihn so früh wieder hatte ziehen lassen.

Schalke hatte schon im Sommer Anfragen für Mendyl

Doch auch nach seiner Rückkehr lief es für den jungen Marokkaner bei den Königsblauen nicht wie gewünscht. In der laufenden Saison wurde er zunächst überhaupt nicht berücksichtigt.

Erst im Dezember verhalf ihm Ex-S04-Trainer Manuel Baum zu einem Kurzeinsatz. Zwei weitere, einer unter Interimscoach Huub Steves, sollten folgen. Unter Cheftrainer Christian Gross spielt er indes keine Rolle.

Im vergangenen Sommer hatte es bereits Interesse aus Frankreich am Abwehrspieler gegeben. Damals bestätigte Sportvorstand Jochen Schneider gegenüber "WAZ", dass Anfragen vorlagen. Das Arbeitspapier des 20-fachen Nationalspielers ist beim FC Schalke 04 noch bis 2023 datiert.