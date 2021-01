Spielt Schalke bald neben einem "Lust-Hotel"?

imago

In der Nähe der Veltins Arena könnte ein zweifelhaftes Hotel eröffnen

Für die Fans des FC Schalke 04 kommt die Veltins-Arena einen echten Fußball-Tempel gleich. Womöglich büßt das Stadion aber bald einen Teil seiner Heiligkeit ein. Im direkten Umfeld könnte sich nämlich ein zweifelhaftes Gewerbe ansiedeln.

Wie die "WAZ" berichtet, bahnt sich direkt gegenüber der Arena AufSchalke die Eröffnung eines "Lust-Hotels" an. Dem Blatt zufolge hat die Düsseldorfer Anter Group das "Courtyard by Marriot-Hotel" am Rande der Arena übernommen und könnte es schon bald in Anlehnung an eine ähnliche Immobilie des Unternehmens umgestalten.

Im benachbarten Dortmund besitzt die Gruppe bereits ein Hotel, das mit eigenwilligen Angeboten für Aufsehen sorgt. So lassen sich im "Stays Design"-Hotel in der östlichen Innenstadt der Reviermetropole Zimmer mit Pole-Dance-Stangen oder Fesselwerkzeugen anmieten. Die Wellness-Suite "Shades of Stay" kokettiert zudem unverhohlen mit dem Erotik-Film "Fifty Shades of Gray".

Auch Hotelzimmer für lediglich wenige Stunden sind in dem Dortmunder Hotel verfügbar. Diese richten sich dem Anbieter zufolge in erster Linie an Geschäftsreisende, lassen aber durchaus Spielraum für andere Interpretationen.

Ob der Betreiber für die Herberge in Gelsenkirchen ähnliche Pläne hat, ist aktuell nicht abschließend geklärt. Gegenüber der "WAZ" wollte sich das Unternehmen nicht zu seinen Plänen äußern.

Politik macht sich Sorgen um das Stadion-Hotel

Bei der Stadtverwaltung Gelsenkirchen hat sich allerdings bereits Sorge über die Zukunft das Stadion-Hotels breit gemacht. "Für Fußball-Fans und besonders für Familien, die beispielsweise für den Schalke-Tag oder Heimspiele anreisen, ist es unpassend, in einem Hotel unterzukommen, das offen mit dem Erotikimage wirbt", kommentierte Stadtratsmitglied Franziska Schwinge die Situation.

Rein rechtlich sind der Stadt aber womöglich die Hände gebunden. "So lange sich die Ausrichtung als Hotel- und Gastronomiebetrieb nicht ändert, können wir nichts machen", erklärte Stadtsprecher Martin Schulmann.

Dennoch will die Lokalpolitik etwaige Konflikte mit dem Bebauungsplan prüfen. Sollte das Konzept doch mit bestehenden Regeln brechen, könnte die Politik deutlich mehr Mitsprache einfordern.

Derweil expandiert die Anter Group auch anderorts weiter. In Bochum hat sich das Unternehmen das "WAZ" zufolge ebenfalls eine neue Immobilie gesichert, abermals in unmittelbarer Nähe zum dortigen Stadion.